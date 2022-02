Criado como megapartido, União Brasil tem desafios

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou na noite desta terça-feira o pedido de fusão entre PSL e DEM, o que resultará no União Brasil, megapartido que nasce como o maior da Câmara dos Deputados, mas já em iminente processo de esvaziamento.

Além de uma anunciada saída em bloco de bolsonaristas e de outros parlamentares, o novo partido ainda está em busca de um rumo na eleição presidencial, o que incluem variadas opções.

De uma inicial e difícil negociação com Sergio Moro (Podemos) a uma tentativa de federação com o MDB de Simone Tebet (difícil) ou com o PSDB de João Doria (improvável), passando até pelo lançamento da candidatura presidencial de Luciano Bivar - que não é pra valer, mas apenas para forçar uma melhor colocação da sigla em algumas das chapas à sucessão de Jair Bolsonaro (PL).

O PSL (55) e o DEM (26) reúnem 81 cadeiras na Câmara e ficarão bem à frente do segundo colocado, o oposicionista PT, que tem 53. O problema é que assim que a Justiça aprovar a criação da União Brasil, de 20 a 30 deputados bolsonaristas do PSL irão deixar a legenda, em especial para o PL, que filiou em seus quadros o presidente da República.

Bolsonaro se elegeu pelo então nanico PSL, mas rompeu e se desfiliou da sigla ainda em 2019, primeiro ano de seu governo.

Com as saídas e algumas possíveis entradas, tanto políticos do DEM como do PSL estimam que a União Brasil chegará ao fim da janela do troca-troca partidário, em abril, com uma bancada entre 50 e 60 deputados, ou seja, similar à atual do PSL.

Apesar do provável esvaziamento, a União Brasil terá dois triunfos preciosos na eleição de outubro, a maior verba pública de campanha e o maior espaço na propaganda dos candidatos. Esses dois ativos são calculados, na maior parte, pelo tamanho que PSL e DEM saíram das urnas em 2018 e independem do troca-troca que ocorrerá no mês que vem.