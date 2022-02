Ataque hacker não afetou dados, diz governo gaúcho

Um ataque cibernético a portais de instituições do governo estadual, na madrugada de ontem, fez com que a administração tirasse as páginas do ar. Entre os sites que ficaram indisponíveis estavam o do Detran, da Secretaria da Saúde, da Polícia Civil e da Procergs, além de outras 14 páginas. Todas os sites voltaram a funcionar normalmente em torno das 19h30min.

Através de nota divulgada ainda pela manhã, a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão afirmou que a Procergs bloqueou a iniciativa ainda na madrugada e que os dados contidos nos sites estavam seguros. "Nesta madrugada houve um acesso indevido em alguns sites do governo do Estado do RS. Ainda durante a madrugada, a Procergs, por meio de suas monitorias ativas, identificou e bloqueou esta iniciativa. Todas as providências para sanar essa situação já foram tomadas. O evento se deu em um ambiente restrito e sem vazamento de dados. Todos os cuidados estão sendo tomados para retorno dos serviços afetados com a maior brevidade possível."

Em entrevista no final da tarde, Claudio Gastal, Secretário de Planejamento Governança e Gestão do governo estadual, complementou as informações, afirmando que o ataque não realizou danos substanciais. "Não houve nenhuma perda de dados e não houve comprometimento de nenhum sistema, o ataque basicamente ficou restrito a 18 páginas de diferentes órgãos do governo, e tiramos elas do ar por prevenção. Trabalhamos todo o processo de checagem e verificação de possíveis danos, e aos poucos as páginas foram colocadas novamente no ar", destaca.

O secretário também salientou a importância de estar preparado para lidar com situações como essa, cada vez mais comuns no ambiente digital. Segundo Gastal, os protocolos de proteção do governo fizeram com que o ataque fosse rapidamente neutralizado. "O ataque ocorreu à 01h01min, a identificação foi à 01h19min, e nós tínhamos já, por decisão nossa, retirado os sites do ar à 01h50min. Ou seja, ninguém derrubou nada do Estado, nós tiramos as páginas do ar por precaução, tomando essa ação de acordo com os nossos procedimentos de compliance, que estão previstos na nossa estratégia de proteção de dados."

"Essa é a nova realidade de qualquer instituição que tenha utilização intensiva de tecnologia da informação. O que mais temos trabalhado na Procergs, até porque a nossa estratégia deliberada foi de transformação digital do Governo, é que esses ataques vão fazer parte do nosso cotidiano. Por isso, estamos sempre preparados, o que fez com que em menos de uma hora nós já tivéssemos aplicado nosso plano de contingência", concluiu Gastal sobre o ataque hacker.