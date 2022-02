Vacinação infantil é debatida por vereadores de Porto Alegre

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal (Cosmam) se reuniu, nesta terça-feira (8), para discutir a vacinação infantil em Porto Alegre. A reunião foi liderada pela presidente da comissão, vereadora Claudia Araujo (PSD). O encontro foi feito de maneira virtual. A vereadora é autora de uma Indicação ao Executivo chamada "Rolê da Vacina nas Escolas", com o objetivo democratizar o acesso à vacinação infantil através de ações nas escolas municipais da Capital. A ideia é após o primeiro momento nas escolas municipais, as ações se ampliarem às escolas estaduais e particulares por meio de convênios.

"Há muitos pais que querem a imunização e outros que acham perigoso, porque acabam ouvindo informações sem muita credibilidade sobre o assunto", alegou a parlamentar.

A secretária municipal da Educação de Porto Alegre, Janaína Audino, afirmou que ser a favor do rolê das vacinas, e destacou que assim que for possível ampliar a campanha junto às crianças a pasta disponibilizará as estruturas das escolas para a vacinação infantil.