Deputado reúne entidades para questionar Fundo Eleitoral

Após a aprovação de R$ 4,9 bilhões em repasses para o Fundo Eleitoral em 2022, o deputado estadual Giuseppe Riesgo (Novo) está mobilizando associações gaúchas para participarem como amicus curiae da ação movida pelo Novo - que questiona no Supremo Tribunal Federal (STF) o financiamento público às campanhas eleitorais e aos partidos políticos. Em janeiro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou o projeto que fixou o valor.

No Rio Grande do Sul, a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado (Fecomércio-RS) e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha (ACI) já acionaram o STF. A mobilização ainda deve crescer e envolve empresários de outras regiões. As solicitações estão sob análise do ministro do STF André Mendonça, relator da ação na corte. Se o magistrado aceitá-las, as associações terão o direito de se manifestarem no plenário do Supremo. Mendonça já solicitou posicionamento dos presidentes da Câmara e do Senado, além da Procuradoria-Geral da República, sobre o tema e informou que vai levar o caso a julgamento no plenário.

Entre as associações que aderiram ao processo, estão a Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo; Câmara de Comércio e Indústria de Santa Maria; e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-Santa Maria).