MDB do Rio Grande do Sul antecipa escolha da nova direção

Devido às eleições deste ano, a executiva do MDB gaúcho decidiu, nesta terça-feira (8), por unanimidade, antecipar a convenção estadual da legenda, que escolherá o novo diretório estadual e os demais órgãos partidários. A eleição para esses cargos foi marcada para o dia 20 de fevereiro. Em princípio, o pleito interno só ocorreria em março. A justificava para a antecipação é delegar à nova direção do partido a tarefa de coordenar a escolha do candidato do MDB ao governo em 2022.

Na semana passada, a sigla adiou as prévias que escolheriam, através de uma disputa interna, o nome que concorreria o Palácio Piratini. Na ocasião, a pedido dos ex-governadores emedebistas Pedro Simon, Germano Rigotto e José Ivo Sartori, os dois pré-candidatos - o deputado federal Alceu Moreira e o deputado estadual Gabriel Souza - suspenderam a inscrição nas prévias. Os ex-governadores e outras lideranças que pediam o adiamento temiam que o pleito rachasse o partido. Os líderes emedebistas esperam conseguir chegar a um consenso em torno de um nome. Entretanto, aguardam o desfecho da aproximação entre os pré-candidatos à presidência da República senadora Simone Tebet (MDB) e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Os dois discutem a unificação das suas candidaturas em uma única chapa.

O presidente estadual em exercício do MDB e prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, defendeu a união, o diálogo e o consenso para definição da candidatura ao Piratini. Após o lançamento do edital convocando para a convenção, as chapas para a direção do partido poderão ser inscritas. Quanto às convenções municipais, estão confirmadas para o dia 30 de abril.