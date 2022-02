Jornalista José Silvas recebe a Medalha da 55ª Legislatura

A Assembleia Legislativa concedeu a comenda da 55ª Legislatura ao jornalista José Silvas. A honraria foi proposta pelo deputado Marcus Vinícius Vieira de Almeida (PP), e a cerimônia de outorga ocorreu na segunda-feira passada (7), no Salão Júlio de Castilhos.

O parlamentar destacou, em sua proposição, o grande trabalho feito pelo homenageado no desenvolvimento da comunicação no Rio Grande do Sul. O deputado pontuou que através de seus serviços, tanto no ambiente público quanto privado, sempre trouxeram com grande eficiência os trabalhos apresentados.

Silvas atuou como colunista por 21 anos no Jornal do Comércio, com a coluna Movimento Empresarial. Atuou com editor em diversas publicações de organizações do terceiro setor.

Conforme informações da Assembleia Legislativa, ele iniciou as atividades profissionais na Secretaria da Agricultura, no Governo de Ildo Meneghetti, atuando na assessoria de comunicação. Atuou no Instituto Gaúcho de Reforma Agrária, no Palácio Piratini, durante o governo de Leonel Brizola.

Quando criado o cargo de jornalista do Estado, por Vitor José Faccioni, Chefe da Casa Civil, no Governo de Euclides Triches, ocorreu o primeiro concurso público para a atividade, sendo aprovado e nomeado para o referido cargo. Servidor público, foi responsável por inúmeras coberturas jornalísticas, missões governamentais e relacionamento institucional.

Na televisão, a convite do empresário Renato Ribeiro, iniciou o Programa Atividade, há 29 anos, na então TV Guaíba, passando posteriormente pela Ulbra TV, pela TV Urbana e atualmente na RDCTV, com programa de segundas às sextas-feiras, ao vivo.