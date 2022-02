Ministra da Agricultura Tereza Cristina testa positivo para Covid-19

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, informou nesta terça-feira (8) por meio de suas redes sociais, que está com Covid-19. "Bom dia! Informo que testei positivo para Covid-19. Estou bem e com sintomas leves. Estou cancelando meus compromissos presenciais", diz a mensagem postada pela ministra. Esta é a segunda vez que Tereza Cristina pega Covid-19. A primeira foi em setembro do ano passado. Na ocasião, a ministra também informou sobre o diagnóstico por meio de suas redes sociais e avisou que "estava bem" e que faria "isolamento durante o período de orientação médica".