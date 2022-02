Governo do Estado anuncia troca no Comando-Geral da BM

Com a ida do coronel Vanius Cesar Santarosa para a reserva da Brigada Militar (BM), o atual subcomandante-geral, coronel Claudio dos Santos Feoli, assumirá o Comando-Geral da corporação. No lugar de Feoli, o coronel Douglas da Rosa Soares, que atualmente chefia o Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Vale do Rio dos Sinos, assumirá como subcomandante-geral. O anúncio foi confirmado durante visita dos oficiais ao governador Eduardo Leite (PSDB) e ao vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), no Palácio Piratini. As mudanças devem ser oficializadas no Diário Oficial do Estado nos próximos dias.

Porto-alegrense, coronel Feoli tem 48 anos e ingressou na BM em 25 de fevereiro de 1991. É graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pucrs (2002) e pós-graduado em Segurança Pública e Estado Democrático de Direito pela Faculdade do Ministério Público (2011) e em Políticas e Gestão de Segurança Pública pela Faculdade Estácio de Sá (2017).

Atuou como oficial superior no antigo Batalhão de Operações Especiais (BOE), no gabinete do comando-geral, na Casa Militar e como comandante do 1º Batalhão de Polícia de Choque. Depois, assumiu a chefia do Comando de Policiamento de Choque (CP Choque), criado em dezembro de 2020 para centralizar a gestão dos seis BP Choques do Estado e, em maio de 2021, tomou posse como subcomandante-geral da BM, cargo que deixa para assumir o mais alto posto da corporação.

O novo subcomandante-geral também é nascido em Porto Alegre. O coronel Douglas ingressou na BM em 20 de fevereiro de 1991. Egresso do Colégio Tiradentes, concluiu o bacharelado em Direito pela IMed/POA em 2020. Na carreira da BM, já teve passagens como oficial subalterno e intermediário no 9°, 20°, 21° e 29º Batalhões de Polícia Militar (BPM) e no 4° Regimento de Polícia Montada (4º RPMon). Após, foi comandante do extinto Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) e subcomandante do antigo BOE, que mais tarde passou a se chamar Bope, unidade a qual também, depois, assumiu como comandante.