Vereadores retomam plenárias, mas não votam projetos

A volta do recesso da Câmara de Porto Alegre ficou marcada por muitas discussões, porém sem a votação de nenhum projeto. Ontem, ocorreu a primeira sessão do ano de 2022, presidida pelo vereador Idenir Cecchim (MDB). A sessão começou com uma homenagem aos 115 anos do Instituto Espírita Dias da Cruz, que realiza diversos trabalhos filantrópicos na Capital. Claudia Remião falou na tribuna popular em nome do instituto.

No plenário, um tema bastante recorrente foram as fortes chuvas que aconteceram ao longo do mês de janeiro e os alagamentos em diversos pontos de Porto Alegre.

A falta de água também foi tema na sessão. A vereadora Karen Santos (PSOL) destacou que o Morro da Cruz ficou mais de sete dias sem água, enquanto a cidade passava por uma sensação térmica muito elevada. A vereadora ainda criticou a falta de concursos públicos e a precarização do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae): "Tem consequência as coisas que a gente vota aqui dentro, tem a consequência a corrupção no DEP (Departamento de Esgotos Pluviais), tem consequência não ter concurso público para técnico do Dmae, ter esse escoamentos de recursos de um departamento que é superavitário".

A vereadora Monica Leal (PP) afirmou que participou de uma reunião do Dmae com o prefeito Sebastião Melo (MDB), em que foram solicitadas providências para combater a falta de água com utilização de caminhões pipa. A parlamentar também afirmou que o prefeito está preocupado com a questão da falta de água e que pretende implementar o projeto Consumo Responsável, para minimizar o problema.