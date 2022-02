MDB gaúcho adia prévias a pedido de ex-governadores

Enquanto as candidaturas à presidência da República da senadora Simone Tebet (MDB) e do governador de São Paulo João Doria (PSDB) buscam uma aproximação em nível nacional, o MDB gaúcho decidiu adiar as prévias que iriam escolher o candidato ao governo do Estado. A pedido das principais lideranças emedebistas, os dois pré-candidatos a governador - o deputado estadual Gabriel Souza e o deputado federal e presidente estadual da sigla, Alceu Moreira - suspenderam a inscrição nas prévias do partido, cujo prazo terminava nesta quinta-feira (3).

Na corrida presidencial, a eventual unificação da candidatura emedebista e tucana aumentaria as chances de uma chapa da chamada terceira via - alternativa à candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem polarizado o cenário até agora. Só que a união entre MDB e PSDB teria consequências nos estados.

Na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, a possível aliança nacional criaria um dilema incômodo, uma vez que tanto o MDB quanto o PSDB pretendem lançar candidato a governador: em qual palanque o candidato a presidente discursaria quando viesse ao Estado, no emedebista ou no tucano? A maneira mais lógica de solucionar o impasse seria repetir o movimento nacional, fundindo as candidaturas estaduais do MDB e PSDB. No entanto, há outras ponderações nessa engenharia política.

Diante das incertezas do cenário nacional, as bancadas de deputados federais e estaduais e os principais líderes do MDB - como os ex-governadores Pedro Simon, Germano Rigotto e José Ivo Sartori, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e o ex-senador e ex-prefeito José Fogaça - propuseram aos pré-candidatos emedebistas que não realizassem suas inscrições nas prévias. Eles também manifestaram preocupação com a unidade partidária, uma vez que as prévias, naturalmente, vinham criando uma divisão dentro do partido.

Os dois pré-candidatos acataram o pedido. Gabriel Souza escreveu em seu perfil no Twitter: "Recebi dos líderes do MDB a solicitação de suspensão das prévias, argumentando a unidade partidária e a incerteza do cenário político. Com humildade, acolho o pedido e reafirmo que meu nome permanece à disposição do partido para disputar o governo do Estado"

Souza, que ocupava a presidência da Assembleia Legislativa até o mês passado, recebeu o apoio, principalmente, dos colegas da bancada emedebista e da Juventude do MDB. Entre os nomes que pretendiam comparecer no evento de inscrição da pré-candidatura dele, estavam os deputados estaduais Vilmar Zanchin, Carlos Búrigo, Beto Fantinel, Clair Kuhn e Gilberto Capoani, além do secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, e o dos Transportes, Juvir Costella.

Alceu Moreira também se manifestou no Twitter: "Atendendo a um apelo da comissão de consenso do MDB, sob o argumento de preservação da unidade partidária, suspenderei minha inscrição nas prévias nesta quinta-feira. Sigo à disposição do partido para concorrer ao governo do Rio Grande do Sul."

Moreira já havia recebido o apoio de líderes importantes do partido. Por exemplo, o prefeito da Capital, que teria dito que votaria no presidente estadual do MDB, caso a sigla não chegasse a um nome de consenso.

Como a sugestão de adiamento foi aceita pelos pré-candidatos, as prévias não ocorrerão no dia 19 de fevereiro, como estava previsto. "O processo para escolha do nome do MDB ao governo do Estado deverá ser construído através do diálogo", ponderaram os líderes emedebistas, em nota.