Morre de Covid ex-deputado federal Tilden Santiago

O ex-deputado federal Tilden Santiago morreu nesta quarta-feira (2), aos 81 anos, vítima de Covid. Em nota, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, lamentou a morte e lembrou a longa e diversa trajetória do político. Nascido em Nova Era (MG), foi um dos fundadores do PT, partido pelo qual exerceu três mandatos na Câmara dos Deputados (1991-2003). Também foi um dos fundadores da Central Única dos Trabalhadores e, no primeiro governo do ex-presidente Lula, atuou como embaixador do Brasil em Cuba.

Ainda na década de 1970, filiou-se ao MDB para reforçar a oposição do partido à ditadura militar. No início da década seguinte, participou da fundação do PT e foi presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas. Em 2007, aceitou convite do então governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), para ser assessor para assuntos ambientais da Companhia Energética de Minas Gerais. A decisão custou uma suspensão partidária, ameaça de expulsão e, no ano seguinte, a desfiliação. Depois do PT, filiou-se ao PSB, ao PSOL e, desde dezembro do ano passado, estava no Cidadania.