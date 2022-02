RS aumenta em 166% repasse de verba para alimentação escolar

O governo do Rio Grande do Sul lançou, nesta quinta-feira (3), o programa Merenda Melhor, uma iniciativa que eleva em 166% o valor investido na alimentação de cada estudante da rede estadual de ensino. O governador Eduardo Leite e a secretária da Educação, Raquel Teixeira, fizeram o anúncio em evento na Escola Estadual de Ensino Médio Santa Rosa, em Porto Alegre.

Atualmente, as escolas recebem R$ 0,66 por aluno para ofertar uma refeição, sendo R$ 0,36 do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e R$ 0,30 do programa estadual. A partir deste ano letivo de 2022, as escolas passarão a contar com R$ 1,16 para ofertar esta mesma refeição, sendo os mesmos R$ 0,36 do PNAE e R$ 0,80 do programa estadual, um acréscimo de R$ 0,50 - o que dá o salto de 166% na parcela do estado para cada refeição.

Se antes o investimento global entre repasses do Estado e do PNAE era de R$ 135,9 milhões, agora as escolas receberão R$ 215,9 milhões. Os R$ 80 milhões a mais representam aumento de 163,5%.

O incremento no valor permitirá que em vez de serem servidos alimentos como pães e bolachas, sejam oferecidas refeições quentes todos os dias da semana.

Além desse aumento no repasse para todos os estabelecimentos de ensino da rede estadual, para as escolas localizadas em ambientes mais vulneráveis, será implantado o cardápio com duas refeições por turno. A ação começará pelas 45 instituições de ensino que integram o programa RS Seguro a partir do primeiro semestre de 2022, com expansão gradual a todo o Estado.