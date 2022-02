Situação eleitoral já pode ser regularizada

Com as eleições cada vez mais próximas, é importante o eleitor ficar atento em algumas questões importantes. O prazo para fazer o título eleitoral é dia 4 de maio deste ano, em todo o Brasil. Caso o título de eleitor esteja suspenso ou cancelado, o cidadão deverá solicitar a regularização do título.

Se o título estiver suspenso, os eleitores que possuem o documento que comprova o restabelecimento de seus direitos políticos poderão solicitar a regularização através do site do JE digital.

O indivíduo deverá apresentar: Uma cópia digitalizada ou foto do documento que comprova o restabelecimento dos direitos políticos da eleitora ou do eleitor (certidão de baixa para o TRE fornecida pela Justiça Estadual, certificado de reservista, etc), um documento de identificação oficial com foto frente e verso, como o RG, carteira de trabalho, CNH ou carteira profissional. Além disso, o eleitor deverá apresentar uma selfie segurando o documento de identificação, mostrando o lado da foto, próximo ao rosto. É proibida a utilização de qualquer vestimenta ou aparato que impossibilite a completa visão de sua face, como óculos, bonés, gorros ou outros.

Eleitores que tiveram seu título cancelado devido à ausência às urnas ou por não comparecimento em revisão do eleitorado poderão solicitar a regularização do título.

Os documentos necessários são: o documento de identidade oficial com foto ou uma carteira profissional, uma selfie segurando o documento de identificação próximo ao rosto, (com os mesmos requisitos do caso da suspensão) além de um comprovante de domicílio emitido ou expedido nos últimos três meses, como contas de luz, água telefone, nota fiscal ou envelopes de correspondência.

Devido à pandemia do coronavírus, a coleta biométrica está temporariamente suspensa em toda a Justiça Eleitoral e o atendimento ao público está sendo feito preferencialmente de forma virtual. A biometria em Porto Alegre, prevista para este ano, não é obrigatória, devido ao contexto pandêmico. As eleições deste ano serão no dia 2 de outubro.