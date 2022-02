Audiência Pública marca debate sobre concessão do Parque Jardim Botânico de Porto Alegre

A concessão do Parque Jardim Botânico de Porto Alegre foi tema de debate de audiência pública ocorrida na manhã desta quinta-feira (3), com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube do Governo do Estado. Durante três horas, técnicos, funcionários públicos e moradores do entorno do empreendimento expuseram críticas e sugestões ao projeto, que envolve as secretarias de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e de Parcerias.

As principais cobranças giram em torno da "falta de transparência" do material apresentado, e também demandam a participação de servidores da antiga Fundação Zoobotânica e do Museu de Ciências Naturais do RS. Também foram citadas preocupações envolvendo a conservação das espécies e das coleções pesquisadas, bem como a manutenção do acesso ao local com ingressos a preços populares e a garantia de quadro técnico-científico compatível com a classificação nível A do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

O projeto de concessão do Jardim Botânico prevê cessão de uso de áreas, atrativos e instalações, precedida da realização de investimentos de R$ 27 milhões destinados à requalificação, modernização, operação e manutenção do local. Segundo o secretário-adjunto de Parcerias, Marcelo Spilki, pelo menos metade deste valor deve ser investido obrigatoriamente em infraestrutura. "A outra metade é facultativo à concessionária que vencer a licitação", esclarece.

Sobre os valores de ingressos, o gestor afirma que dos atuais R$ 6,00, a entrada para o parque deve subir para, pelo menos, R$ 11,00 - valor "padrão" de parques consentidos no Estado. "A política é de liberdade no valor da cobrança de ingressos, mas o concessionário vai entrar numa concorrência e se colocar valor mais alto vai perder visitantes", avalia. "Já há estudos que comprovam que quanto mais caro as famílias pagam para acessar um parque, menos elas consomem lá dentro."

Pelo modelo do governo, o empreendimento deverá receber novos espaços, trilhas, requalificação do museu, e ainda contará com uma torre de observação de aves, além de um jardim sensorial. "No projeto do governo também consta a sugestão de um aquário, mas aí o concessionário pode fazer ou não", pondera.

A preocupação dos técnicos do Jardim Botânico de Porto Alegre, que está ente os melhores do Brasil, é de que, ao transformar o espaço em um parque, a pesquisa e a preservação da biodiversidade local sejam ameaçadas. "Como será feita a conservação das coleções, das pesquisas, da infraestrutura e dos equipamentos que já existem?", indagou o servidor da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema/RS), Pablo Pereira. "Este aspecto precisa ficar melhor apresentado no documento do governo, pois estas são um patrimônio gigantesco do Museu de Ciências Naturais e do Jardim Botânico de Porto Alegre."

Durante a audiência, foi destacado que o governo precisa escutar os técnicos do Parque para garantir a integridade da instituição - não somente da área, mas também da biodiversidade e pesquisa. Neste sentido, o processo envolvendo o novo Jardim Botânico, que é um patrimônio ambiental, precisa ser estudado para além das questões financeiras, destacou o Biólogo e Mestre em Botânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Paulo Brack. "Vamos pedir a nulidade deste processo, pois consideramos que o (projeto) foi um trabalho mal feito, que deveria ter sido pensado com base em consultoria técnica", avisou. Brack observou que "sequer o plano diretor do Jardim Botânico tem garantia de que será mantido a fim de regrar as atividades da concessionária. "O documento diz que é possível adaptar o plano diretor, o que deveria ser o contrário", adverte.

"Entendemos que o processo de concessão é extremamente vago e temerário, pois apresenta mecanismos que não garantam que empresa que vier a gerir execute ações na área que estejam em acordo com os objetivos principais de um jardim botânico", concordou o técnico analista do Museu de Ciências Naturais, Marco Aurélio Azevedo. Em nome da Associação dos Funcionários da Fundação Zoobotânica do RS, Azevedo ainda ressaltou que "o estudo em curso não contou com a participa dos servidores da instituição."

O modelo concessão do parque teve o processo de modelagem realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com apoio do consórcio Araucárias e do Instituto Semeia. Pelo Executivo, o trabalho foi coordenado por técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e Secretaria de Parcerias e Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Ali devem funcionar também restaurantes e cafés.