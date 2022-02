Congresso inicia sessão solene que inaugura ano legislativo de 2022

O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), declarou aberta a sessão solene realizada no plenário da Câmara dos Deputados que inaugura o ano legislativo de 2022. Na sequência, o presidente Jair Bolsonaro (PL) apresenta sua mensagem presidencial aos parlamentares. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e Pacheco também discursam.

Em ano eleitoral, a expectativa é de que poucos projetos avancem no Congresso. Uma das prioridades do Palácio do Planalto deve ser a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos combustíveis, que terá foco em zerar impostos federais sobre o diesel. Os parlamentares também devem analisar neste ano vetos de Bolsonaro ao Orçamento de 2022, além de Medidas Provisórias editadas pelo governo.