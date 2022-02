Desembargadora Iris Nogueira assume presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

Ao assumir a presidência do Tribunal de Justiça (TJ) do Rio Grande do Sul na tarde desta terça-feira (1), a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira – a primeira mulher a comandar o poder Judiciário no Rio Grande do Sul – defendeu a implementação do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Ela deve ficar no cargo em 2022 e 2023, sucedendo o desembargador Voltaire de Lima Moraes, que presidiu o TJ no último biênio.

Na cerimônia de posse, realizada de maneira híbrida na sede do Tribunal, estavam as principais autoridades do Estado – como o governador Eduardo Leite (PSDB) e o presidente da Assembleia Legislativa, Valdeci Oliveira (PT).

Logo no início do seu pronunciamento, a nova presidente fez menção ao fato de ser a primeira mulher no comando do TJ. “Pela primeira vez na história de quase 150 anos desta Casa, uma mulher discursa na posição de presidente do TJ, fato que muito me honra por representar o ápice de uma trajetória de vida embasada no respeito às pessoas e na busca incessante pelo conhecimento”, disse – sendo bastante aplaudida.

Depois de lembrar alguns momentos difíceis pelos quais o TJ passou em 2022 – como o ataque hacker ao site da Justiça gaúcha – a desembargadora defendeu o diálogo e a cooperação entre os líderes do Estado. Ao falar do RRF, se dirigiu diretamente a Eduardo Leite.

“Enquanto líderes, precisamos estar unidos em prol da necessária recuperação e crescimento do nosso Estado. Por isso, governador, o Judiciário é parceiro dos demais poderes e instituições, na árdua missão de implementar o regime de Recuperação Fiscal, porque enxergamos a medida como necessária para a efetiva retomada do crescimento”, afirmou.

Ela complementou: “nos últimos anos, enaltecemos a parceria (com o Executivo), especialmente pela formação do Conselho de Estado, iniciativa elogiável do governador Eduardo Leite. Contribuímos imensamente e, assim, continuaremos.”

A partir de 2020, o poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Defensoria Pública chegaram a um acordo de contingenciamento do orçamento – que congelou o repasse aos poderes e instituições autônomas desde 2020. Em 2020 e 2021, o repasse do Executivo para os outros órgãos do Estado foi de R$ 5,9 bilhões em cada ano.

A nova presidente do TJ também criticou os ataques ao poder Judiciário. ““A quem interessa um judiciário fragilizado e depreciado? Só há um caminho para a consolidação do Estado Democrático de Direito: basear as ações na harmonia dos seus líderes, cuja relevância está justamente na capacidade de entender a importância da independência constitucional de cada poder e instituição autônoma.”

Ela se comprometeu ainda com a digitalização dos processos de 1º e 2º grau. “Implantaremos integralmente o programa de virtualização processual, no 1º e no 2º grau, com a digitalização dos processos físicos remanescentes, já em franco desenvolvimento, tornando a Justiça gaúcha 100% digital, no menor espaço de tempo possível”.