Vereadores fazem reunião com chefe da Polícia Civil para tratar de ameaças anônimas

Os vereadores da bancada negra da Câmara Municipal, acompanhados do presidente da Câmara, Idenir Cecchim (MDB), se reuniram nesta terça-feira (1) no Palácio da Polícia para tratar das constantes ameaças de maneira anônima direcionadas a bancada negra ao longo do ano de 2021. Os parlamentares foram recebidos pela chefe da Polícia Civil do Estado, delegada Nadine Anflor.

A vereadora petista Laura Sito afirma que a bancada tem procurado as instituições para que “elas se responsabilizem e criem mecanismos que possam identificar essas pessoas e puni-las”.

Laura ainda relata sobre como as ameaças vem impactando negativamente a vida dos vereadores: “Infelizmente, receber um email como eu recebi durante as minhas férias agora, dizendo que nós estamos com nossa vida em risco, faz com que nós tenhamos nossa atividade política e nosso trabalho cerceado, uma atividade democrática, de representação, assim como as nossas vidas pessoais acabam sofrendo uma série de alterações".

Cecchim destacou que “ao ameaçar um vereador, toda a Câmara se sente ameaçada”, e ressaltou que foram até o Palácio da Polícia pedir auxílio para “tentar identificar os bandidos que ameaçam os parlamentares, para que se tomem as providências devidas.”

Nadine Anflor disse que as ameaças aos vereadores serão investigadas: “Estamos centralizando as investigações na delegacia que combate a intolerância, que trabalha paralelamente com as demais unidades, e faremos as investigações com maior zelo.”

Também estavam presentes na reunião os vereadores Matheus Gomes (PSOL) e Bruna Rodrigues (PCdoB), e o diretor do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis, delegado Thiago Albeche.