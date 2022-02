Assembleia Legislativa gaúcha irá a Brasília por danos da estiagem

Da primeira reunião do deputado Valdeci Oliveira (PT) enquanto presidente da Assembleia Legislativa, deve surgir uma comissão de representação externa para buscar auxílio para o Rio Grande do Sul em Brasília por causa da estiagem que afeta as lavouras gaúchas.

perdas na agricultura devem ultrapassar R$ 36 bilhões Já na próxima terça-feira (8), deverá estar na pauta do plenário a criação dessa comissão externa. O objetivo é acompanhar os impactos gerados pelo longo período de estiagem que o estado está vivendo e sugerir alternativas capazes de amenizar as perdas ambientais, sociais e econômicas ocasionadas pela seca. O Estado já tem 384 municípios em situação de emergência e as

O presidente do Poder Legislativo recebeu diversas entidades importantes do agronegócio gaúcho. “Esse tema é urgentíssimo. A questão da estiagem é grave. Nós precisamos tratar dela agora e pensar, logo aí adiante, numa política de futuro, porque a seca não é por acaso. Quase todos os anos ela aparece no Rio Grande e parece que ela pega de surpresa. É preciso ter uma política de curto, médio e longo prazo - e uma política de estado, não de governo”, salientou Valdeci.

A reunião foi intermediada pelo deputado Edegar Pretto, que é o pré-candidato do PT para as eleições ao governo do Estado. Na ocasião, o também coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Crédito Emergencial para a Agricultura Familiar criticou a gestão de Eduardo Leite (PSDB) frente à estiagem.

“Esta é uma das piores secas das últimas décadas e o Parlamento tem que estar, primeiramente, ao lado desses homens e mulheres que tiram da terra o que é essencial para a nossa vida, que é o alimento. Não é possível nós enfrentarmos uma seca da magnitude dessa, semelhante a de 2020, e termos de novo o governo do Estado virando as costas para o setor”, criticou Pretto.

Dentre as solicitações levadas pelo deputado ao novo presidente da AL e companheiro de partido, está uma missão oficial do Parlamento à Capital Federal para cobrar dos principais órgãos de Brasília a liberação de recursos necessários e urgentes para mitigar os prejuízos irreparáveis que os agricultores vêm sofrendo.

O deputado quer que o grupo de parlamentares possa se reunir com os ministérios da Agricultura, de Desenvolvimento Regional e com o chefe da Casa Civil, além de pedir audiências com os presidentes da Câmara e Senado Federal.

Participaram da reunião representantes do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf-RS), da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes), da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-RS), da Federação das Cooperativas Agropecuárias (Fecoagro-RS), Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea-RS) e o deputado estadual Elton Weber (PSB), que preside a Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha.

Segundo o coordenador da Fetraf-Sul, Rui Valença, que coordenou a assembleia, já faz três semanas que os movimentos sociais do campo, da Agricultura Familiar e da Via Campesina entregaram uma pauta para a ministra da Agricultura, com as principais reivindicações para tentar minimizar os reflexos das perdas dos agricultores, mas até agora não tiveram nenhum retorno. “Diante disso, tivemos a necessidade de organizar essa grande assembleia para encaminhar ações de mobilização. A gente entende que o governo não está disposto, não está sensível para o problema e necessitamos desencadear um processo de mobilização nos próximos dias”, explicou.

Douglas Cenci, coordenador geral da Fetraf-RS, disse que a situação da estiagem no estado está cada vez pior, com quase 400 municípios em situação de emergência e mais de 270 mil famílias atingidas. “O governador nos recebeu no dia 10 de janeiro para dizer que vai anistiar o troca-troca e prometeu criar o comitê, mas até agora não cumpriu. Diante do atraso da efetivação das nossas demandas, nós estamos nos organizando para ir para a rua”, anunciou Cenci.