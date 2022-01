Correios e Eletrobras estão 'na pista' para privatização, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, elencou nesta sexta-feira (28) as próximas estatais que devem ser privatizadas. "O Senado deve retomar a agenda e aprovar a privatização dos Correios", previu. "Os Correios e a Eletrobras estão na pista para a privatização", continuou.

Ele também acredita que, na volta dos trabalhos, os senadores devam reavaliar a criação de programas sociais, como o BIP e o BIQ, ainda este ano. A matéria já foi aprovada pela Câmara dos Deputados.

Ele comentou ainda sobre a abertura do processo de acessão do Brasil à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), dizendo que a entidade que tem sede em Paris reconhece que o País está no caminho certo.

"Certamente seremos o primeiro país a satisfazer os requisitos", disse Guedes. Outros cinco candidatos também passam pelo processo: Argentina, Peru, Bulgária, Croácia e Romênia. "O ritmo de entrada na OCDE é de três anos, mas o Brasil vai correr mais rápido", projetou.