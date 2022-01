Desembargadora Iris Nogueira será primeira mulher a presidir o TJ

A desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira (foto) assume a presidência do Tribunal de Justiça (TJ) do Rio Grande do Sul em uma sessão solene marcada para a próxima terça-feira (1). Ela será a primeira mulher a comandar o Judiciário gaúcho e substituirá o desembargador Voltaire de Lima Moraes no comando do TJ. Ela e os demais membros da nova administração ficarão à frente do tribunal pelo o biênio 2022-2023. Além da presidente, integram a gestão os desembargadores Alberto Delgado Neto (1º vice-presidente), Antonio Vinicius Amaro da Silveira (2º vice-presidente), Lizete Andreis Sebben (3ª vice-presidente) e Giovanni Conti (corregedor-geral da Justiça). A solenidade de posse terá início às 14h, no Plenário Ministro Pedro Soares Muñoz, no 13º andar do Palácio da Justiça. Em razão da pandemia e dos protocolos sanitários, o número de convidados presenciais será reduzido. A cerimônia poderá ser acompanhada ao vivo pelo YouTube.