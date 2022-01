Carros de som com fake news sobre vacinação de crianças são apreendidos em Novo Hamburgo

Após denúncias da população enviadas para as redes sociais da prefeitura de Novo Hamburgo, a Guarda Municipal apreendeu veículos que divulgavam fake news relacionadas à vacinação infantil. Os condutores foram responsabilizados por Infração de Medida Sanitária Preventiva, segundo informações da assessoria de imprensa do município. As mensagens divulgadas pelos carros de som alegavam que a vacina é perigosa para as crianças.