Prefeitura de Porto Alegre apresenta balanço das contas públicas de 2021

O prefeito Sebastião Melo (MDB) e o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, apresentam nesta quarta-feira (26), às 10h, no Salão Nobre do Paço Municipal, o balanço das finanças de Porto Alegre em 2021. Na ocasião, o prefeito e o secretário pretendem apresentar os principais números relacionados às receitas e despesas da prefeitura, além de elencar algumas atividades desenvolvidas pela administração municipal.

Em janeiro de 2021, no primeiro mês do seu mandato, Melo e Fantinel apresentaram o balanço relacionado ao ano de 2020 (último ano da gestão Nelson Marchezan Júnior, PSDB). Na ocasião, o resultado orçamentário fechou com superávit de R$ 686 milhões. O resultado financeiro, com superávit de R$ 114 milhões.