Bolsonaro decreta luto oficial por morte de Olavo de Carvalho

O presidente Jair Bolsonaro (PL) decretou luto oficial de um dia pela morte de Olavo de Carvalho, considerado o guru do bolsonarismo. O decreto consta em edição extra do Diário Oficial da União publicada nesta terça (25).

Até hoje, Bolsonaro tinha decretado apenas um luto oficial, em referência à morte do ex-vice-presidente da República Marco Maciel, ocorrida em 12 de junho de 2021, por um período de três dias. Outras mortes recentes, como de Elza Soares, considerada a cantora do milênio, não foram declaradas como luto oficial.

Bolsonaro já havia manifestado seu pesar durante a madrugada pela morte de Olavo de Carvalho, ocorrida na noite desta segunda (24). Além disso, o governo federal emitiu nota em que chamou o escritor de "intransigente defensor da liberdade".

O guru do bolsonarismo. Ele estava internado em um hospital nos Estados Unidos e não teve a causa da morte divulgada. No dia 15 de janeiro, a equipe do escritor - crítico das vacinas contra o novo coronavírus - anunciou um diagnóstico de Covid-19.