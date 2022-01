Ação movida pelo partido Novo no STF ganha apoio de empresários

Diversas associações e federações empresariais estão apoiando a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 7058) movida em dezembro de 2021 pelo partido Novo no Supremo Tribunal Federal (STF). O grupo, que é contra o aumento do fundo eleitoral em 2022, ganhou recentemente também a adesão do setor industrial.

Segundo o presidente do Partido, Eduardo Ribeiro, o ministro André Luiz Mendonça informou que o processo deve ser julgado no plenário do STF com a presença dos 11 juízes-ministros da Casa. "Ainda não tem data marcada, mas deve ocorrer antes do período eleitoral. Na nossa opinião, um bom período para isso seria o final de fevereiro ou início de março."

A ADI 7058 questiona o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, aprovada pelo Congresso Nacional em julho de 2021, que destina R$ 5,7 bilhões ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Originalmente, a proposta do Executivo era de que o valor ficasse em R$ 2,1 bi. Ribeiro lembra que o presidente Jair Bolsonaro chegou a vetar o valor, argumentando que o Congresso "usurpou uma competência do Executivo", ao definir o calculo do fundo eleitoral.

"Foi feito de forma bagunçada, sem transparência, e que não se baseou em nenhuma lei. Ainda não entendemos de onde o Congresso tirou este cálculo", dispara Ribeiro. Ele compara os valores com o orçamento de ministérios como o da Ciência, Tecnologia e Inovações (R$ 12,9 milhões) e o da Saúde (cerca de R$ 356,9 milhões). "A sociedade, em absoluta maioria não concorda com isso", afirma o presidente do Novo. Segundo ele, o partido irá devolver o valor do fundo eleitoral. "Não compactuamos com isso. Não é justo que seja gasto dinheiro em santinhos, bandeira e propaganda enquanto vivemos um momento de pandemia. Isso é uma falta de respeito com a população."

Recentemente, a Federação das Indústrias do Estado de Santa (Fiesc) e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha (RS) entraram na Corte solicitando para serem aceitos como “amicus curiae” (amigos da Corte) no processo, defendendo a inconstitucionalidade do aumento. Nos últimos dias também a Transparência Eleitoral Brasil, o movimento Livres e o Movimento de Combate à Corrupção eleitoral (MCCE) solicitaram ao STF a participação no processo contra o aumento de valor do fundo eleitoral.

Ao sancionar o Orçamento Geral da União para este ano, Bolsonaro acabou mantendo o valor de R$ 4,9 bilhões pela Lei Orçamentária Anual (LOA) para o fundo eleitoral (chamado fundão). "A sanção traz ainda mais urgência na deliberação do Supremo pela inconstitucionalidade do aumento do valor", afirma o presidente do Novo.

Segundo ele, o valor foi aprovado pelo Congresso "às vésperas do recesso em dezembro", contrariando o veto do próprio Bolsonaro (PL) em agosto de 2021, quando sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Na ADI 7.058, o Novo afirma ser de competência privativa do Executivo a submissão ao Parlamento o projeto da LDO. O projeto que saiu do Executivo tinha uma previsão de R$ 2,1 bilhões para o fundão de 2022.