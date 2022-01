Senador Heinze nega desistência de candidatura ao Palácio Piratini

O senador Luis Carlos Heinze (PP) negou que tenha desistido de concorrer ao governo do Estado na eleição de 2022, conforme noticiado em um jornal de circulação nacional. Neste final de semana, o veículo havia noticiado que o senador não concorreria para apoiar a candidatura do ministro Onyx Lorenzoni (DEM) ao Palácio Piratini. Além disso, a matéria afirma que Henze teria aceitado ser ministro da Agricultura, no lugar da atual chefe daquela Pasta, Tereza Cristina (DEM-MS).

"Não vou desistir da candidatura de forma alguma. Essa fake news é uma tentativa desleal de tentar me remover desse projeto de guiar o meu Estado para o desenvolvimento pleno. Aliás, o lançamento da minha pré-candidatura em Porto Alegre e no interior do Rio Grande do Sul foi muito bem recebida por milhares de pessoas. Claro que ocupar tal cargo em um governo sério como o do presidente Jair Bolsonaro (PL), seria uma grande honra, mas não faz sentido neste momento. Minha pré-candidatura está firme e consolidada. Não vamos recuar", disse Heinze em nota.