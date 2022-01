Leite e Souza defendem diálogo contra polarização

O governador Eduardo Leite (PSDB) e o presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza (MDB), defenderam o diálogo na construção de soluções na política. Ao mesmo tempo, criticaram os "conflitos estéreis" e a polarização no cenário nacional. Os chefes do Executivo e do Legislativo discursaram ontem, na cerimônia de conclusão dos estudos conduzidos pela Assembleia Legislativa, sobre O Rio Grande do Sul Pós-Pandemia. Em um evento híbrido, com a presença virtual e presencial de várias autoridades, Souza entregou a Leite o livro A Retomada Baseada em Evidências - que elenca os dados científicos levantados em entrevistas com mais de 6.000 gaúchos de 60 cidades, que relataram suas preocupações e dificuldades ao longo da pandemia de Covid-19. Depois da apresentação dos dados levantados pelo estudo, Leite elogiou Souza pela iniciativa. Em seguida, criticou indiretamente o presidente Jair Bolsonaro (PL), devido às polêmicas nas quais ele e outros agentes políticos se envolvem. "Alguns diziam que o Rio Grande do Sul era do contra, que os gaúchos tinham posições distintas em relação ao que acontecia nacionalmente. Nesse momento, ser do contra é positivo. Não estou falando contra uma pessoa específica, mas contra o que se estabelece na política nacional, que são os confrontos estéreis, que não produzem qualquer resultado. Concentra-se em atacar uns aos outros, como se isso produzisse algum resultado positivo, o que não acontece", analisou Leite. O governador também disse que os dados objetivos trazidos por pesquisas científicas, como a que foi conduzida pela Assembleia Legislativa, em parceria com o Instituto de Pesquisas de Opinião (IPO), tendem a produzir mais convergências na sociedade. "A medida que a gente busca (conhecer a realidade) em uma pesquisa científica, com evidências científicas, a gente consegue tornar mais objetiva a apuração da realidade. Com isso, conseguimos diminuir ou dirimir as diferenças de ordem política. Quanto mais fazermos o debate em torno de dados, números e evidências, maior a possibilidade de promovermos convergências", ponderou. Ao encerrar o evento, Souza concordou com o tucano. "Nesse ambiente tão polarizado e conturbado em nível nacional, estamos conseguindo fazer a revolução do diálogo, da harmonia, da construção coletiva aqui no Rio Grande do Sul. A política brasileira tem sido tão acirrada ultimamente, que, muitas vezes, acaba tolhendo o debate saudável e produtivo", avaliou. O presidente da Assembleia citou ainda dois exemplos de como a pesquisa conduzida pela casa tem contribuído para a resolução de problemas da população. "Desse trabalho científico, pelo menos, dois trabalhos práticos já surgiram. Primeiro, o programa Cirurgia Mais, que o governador criou na Secretaria da Saúde, para mitigar a fila de espera (do Sistema Único de Saúde) em outras especialidades, além da infectologia. A outra iniciativa é o programa em elaboração do jovem aprendiz, que o governador autorizou a formulação. A ideia é buscar os jovens que não estão nem na escola, nem no mercado de trabalho e incentivá-los a continuarem estudando."

Banrisul e BRDE focam em impulsionar economia

Ao participarem da cerimônia de apresentação dos resultados do projeto O RS Pós-Pandemia, da Assembleia Legislativa, o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, e o diretor de Planejamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Otomar Vivian, falaram sobre a abertura de novas operações de crédito das instituições. Otomar destacou o alinhamento entre os resultados das pesquisas conduzidas pela Assembleia, em parceria com o Instituto de Pesquisas de Opinião (IPO), e as ações do BRDE. Ele citou como exemplo o Programa Avançar no Desenvolvimento Econômico, que planeja disponibilizar R$ 100 milhões de recursos do Estado na forma de subsídio de juros em operações de crédito para empreendedores individuais, microempreendedores, pequenas empresas do RS. "Serão, provavelmente mais de 20 mil operações, abrangendo a maioria dos municípios do estado, exatamente como indicou a pesquisa da Assembleia: a vida se faz também nos pequenos municípios", projetou Otomar. Coutinho disse que, se em 2020 foi necessário criar linhas de crédito que deram fôlego às empresas gaúchas, agora é o momento de alavancar o crescimento, através dos segmentos imobiliários e agronegócios. Ele explicou que o Banrisul enxerga na área imobiliária um segmento com abrangência e grande inserção no PIB. "Por isso estamos nos dedicando a criar linhas de financiamento para o empreendedor e para os adquirentes finais dos imóveis."

Educação e saúde foram maiores preocupações dos gaúchos