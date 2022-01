Redecker espera consenso em torno de nome tucano para o governo gaúcho

O presidente do PSDB gaúcho, deputado federal Lucas Redecker, espera que os tucanos cheguem a um consenso antes da convenção estadual em torno de quem vai concorrer ao governo estadual. Conforme Redecker, duas lideranças tiveram os nomes oficializados como possíveis candidatos: o vice-governador e secretário estadual de Segurança Pública, Delegado Ranolfo Vieira Júnior, foi o primeiro a se colocar à disposição do partido; a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, foi indicada na semana passada por 10 diretórios municipais da Metade Sul. Contudo, há outros nomes cogitados, como o da prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, que já manifestou vontade de concorrer.

Apesar de considerar mais provável o consenso em torno de um nome, Redecker não descarta a realização de prévias. "São um instrumento quando há disputa partidária. Não vejo hoje ambiente para prévias. Mas, caso (a escolha do nome) se encaminhe para uma disputa, aí será necessário fazermos prévias. Só que não vejo no Ranolfo ou na Paula a intenção de quererem prévias. Creio que ambos estão abertos ao diálogo e à capacidade de construir", ponderou.

Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, Redecker também disse que, "caso o governador Eduardo Leite se posicione por 'a' ou 'b', isso terá um peso muito grande." Entretanto, o presidente estadual da sigla acredita que Leite não se posicionará a favor de ninguém. Por fim, afirmou que, pessoalmente, considera Eduardo Leite o "candidato dos sonhos". O governador tem dito que não concorrerá à reeleição.

Jornal do Comércio - Após a indicação de 10 diretórios municipais da Metade Sul, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, foi o nome mais recente cogitado para concorrer ao governo do Estado. Qual a sua avaliação?

Lucas Redecker - Sou suspeito para falar. É uma prefeita muito bem avaliada, reeleita, que tem feito um excelente trabalho. É uma pessoa que só soma no quadro do PSDB. No entanto, ainda temos um certo tempo até a definição dos nomes. Até então, tínhamos o aceno do nosso vice-governador Ranolfo, que tem toda a legitimidade de ser candidato. Ele trabalha como um nome de sucessão do governo, até pelos índices de segurança que o Rio Grande do Sul vem alcançando, com ele à frente da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Mas, ao mesmo tempo, a colocação do nome da prefeita Paula pelos 10 diretórios da região Sul abre mais o nosso leque de discussão.

JC - Isso pode fragmentar o partido?

Redecker - O fato de termos mais de um nome demonstra que temos quadros qualificados, que temos capacidade de disputar o governo do Estado. A escolha do candidato vai ser avaliada em um momento posterior, quando teremos que ter cautela e sabedoria. Afinal, são bons nomes. E se, porventura, surgirem outros nomes, vamos ter que debater quem pode representar melhor a continuidade de reformas, mudanças e investimentos no Rio Grande do Sul.

JC - Até quando o PSDB gaúcho pretende decidir quem irá representá-lo nas eleições?

Redecker - Isso ainda não está definido. Ainda vamos discutir isso em reuniões da executiva. Queremos definir uma data (para escolher o candidato) antes do prazo estipulado pelo calendário eleitoral, que é o prazo de convenção. Temos que ir para a convenção com isso definido. Até porque o nome do candidato precisa ser trabalhado com uma certa antecedência.

JC - A decisão passa pelo governador Eduardo Leite?

Redecker - Primeiro, a decisão vai ser discutida na executiva. Posteriormente, tem que ser homologado em convenção pelo diretório. O governador Eduardo Leite não faz parte da executiva por motivos óbvios. Como governador, não teria necessidade de ele participar, até porque ele tem outras preocupações. É uma pessoa que sempre é ouvida pelos membros da executiva. Não digo que ele vai ser o portador da decisão. Quem vai fazer isso será a executiva. Mas, claro, caso o governador se posicione por "a" ou "b", isso terá um peso muito grande. Entretanto, acredito que o governador não vai se posicionar por este ou aquele nome, porque não trabalhamos por uma disputa interna.

JC - Existe a possibilidade de prévias?

Redecker - Nossa ideia é reunir todo mundo no momento oportuno e fazer a construção do melhor projeto, do melhor programa e do melhor nome para dar continuidade ao trabalho constituído pelo governador Eduardo Leite. As prévias são um instrumento quando há disputa partidária. Não vejo hoje ambiente para prévias. Mas, caso (a escolha do candidato) se encaminhe para uma disputa, aí será necessário fazermos prévias. Só que não vejo no Ranolfo ou na Paula a intenção de quererem prévias. Creio que ambos estão abertos ao diálogo e à capacidade de construir.

JC - A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, já havia colocado o nome dela à disposição do partido, como possível candidata ao governo do Estado...

Redecker - Ela também é um excelente nome. É um quadro capacitado, importantíssimo. Mas (a indicação do nome dela) não foi formalizada pelo diretório de Novo Hamburgo, outros diretórios, ou por ela mesma. Se for formalizado, será mais um nome que colocaremos na discussão sobre a sucessão do governo Eduardo Leite.

JC - Só Paula Mascarenhas e Ranolfo Vieira tiveram a indicação formalizada?

Redecker - Sim, por enquanto, só eles.

JC - Está descartada a candidatura do governador Eduardo Leite?

Redecker - Está descartada por ele. Eu, Lucas Redecker, acredito que o melhor candidato seria o governador Eduardo Leite. É o candidato dos sonhos, porque tem todo o trabalho do governo. Seria um candidato com muita chance de reeleição. Mas temos que respeitar a decisão dele de não concorrer para um segundo mandato. Então, está fora de cogitação pela manifestação dele, pública e dentro do partido. Na minha avaliação, se fosse escolher um nome, seria Eduardo Leite.