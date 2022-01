Leonel de Moura Brizola nasceu em Carazinho (RS) em 1922. Na adolescência, veio a Porto Alegre e estudou na Escola Técnica Agrícola (ETA) de Viamão. Teve diversos empregos, desde ascensorista até funcionário da Divisão de Praças e Jardins da prefeitura da Capital. Formou-se em Engenharia pela Ufrgs. Ainda estudante, ingressou na Ala Moça do antigo PTB e foi eleito deputado estadual em 1947. No início dos anos 1950, atuou como secretário estadual de Obras e, em 1955, foi eleito prefeito de Porto Alegre. Na sequência, governou o Rio Grande do Sul, em um mandato marcado por investimentos em educação, pela expropriação de companhias estrangeiras e pela liderança da Campanha da Legalidade, em 1961. No ano seguinte, elegeu-se deputado pelo Rio de Janeiro, mas logo em 1964 teve que se exilar no Uruguai. Foi um dos líderes da resistência à ditadura militar e da campanha Diretas Já. Na redemocratização, fundou o PDT, governou o Rio de Janeiro por duas vezes e candidatou-se à presidência da República em 1989 e em 1994, sem ter sido eleito. Morreu em 2004, aos 82 anos, no Rio de Janeiro.