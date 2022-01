Câmara de Vereadores de Porto Alegre retornará do recesso em formato híbrido

Por conta do avanço dos contágios da Covid-19, em razão da disseminação da variante Ômicron, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre adotará sessões híbridas no retorno do recesso, em 3 de fevereiro. Os cuidados, segundo a diretoria da Casa, visam evitar a propagação de casos, já que, recentemente, diversos funcionários do Legislativo foram contaminados, embora a Câmara não divulgue números oficiais.