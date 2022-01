Novo mantém plano de candidatura ao Piratini

Diferentemente do que aconteceu em 2018, quando o Partido Novo foi estreante no pleito nacional, nas eleições de outubro deste ano a sigla chega com uma atuação mais consolidada, e pretende manter a tendência de lançar nomes que não tenham tradição na política, inclusive para a disputa ao governo do Estado.

Com o nome do deputado federal Marcel van Hattem destacado por apoiadores e filiados para concorrer ao Palácio Piratini, o presidente estadual do partido, Bernardo Howes, explica que, apesar de a possibilidade não ser descartada, há maior tendência de uma candidatura dele ao Senado, o que também ajudaria a fortalecer o Novo em Brasília. "O Marcel tem um potencial eleitoral muito bom, estamos avaliando o melhor para ele em termos de pretensão e trajetória política, mas também, de ajuda ao partido".

Embora o partido tenha sinalizado que o provável candidato ao governo estadual seria um advogado de Santa Maria, Howes disse que isso não está definido ainda. "Desde o ano passado estamos com um processo seletivo especial para a construção do nome para a candidatura a governador", esclarece.

Como ainda há prazo para novas filiações até o início de abril, o presidente afirma que não há pressa na escolha nem em sua divulgação.

A presença em todas as frentes da disputa de outubro, no entanto, está sendo concebida, e uma das prioridades é engajar os candidatos que concorrerão a vagas nos legislativos: "Queremos eleger um maior número de deputados tanto na esfera estadual quanto na federal", afirma o dirigente partidário.

Atualmente, o Novo tem duas cadeiras na Assembleia Legislativa - deputados Fábio Ostermann e Giuseppe Riesgo - e uma na Câmara dos Deputados - Van Hattem -, e a estratégia de fortalecer sua presença nos Parlamentos vem ao encontro das pretensões de lideranças como Ostermann e o vereador da Capital Felipe Camozzato, que pretendem se lançar em candidaturas para esferas maiores.

Ostermann já admitiu a disputa para a Câmara dos Deputados: "Estou convencido que os quatro anos de trabalho na Assembleia Legislativa já deram os resultados esperados e pretendo buscar a continuidade, onde hierarquicamente está o centro das decisões, que é em nível federal", esclarece.

Já Riesgo, seu colega de bancada, buscará a reeleição como deputado estadual.

Camozzato deve concorrer a deputado estadual. "Uma vez que o Fábio vai buscar a cadeira federal, faz sentido que eu concorra a deputado estadual para fortalecer a nominata do partido", relata. E como o Novo costuma concorrer com chapa pura, o suplente do vereador é o colega de partido Thiago Albrecht, o que facilita a continuidade do trabalho da sigla na Casa.