Saúde e energia reciclável estarão no foco da Cosmam

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Porto Alegre (Cosmam) já começou a organizar os planos de ação para 2022. Nesta semana, a presidente do colegiado, vereadora Cláudia Araújo (PSD) liderou reuniões de trabalho e definiu pautas prioritárias, como a valorização dos profissionais da área médica do município e a criação de uma usina de geração de energia reciclável.

Em encontro com representantes do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), a parlamentar debateu a situação salarial da categoria, que não tem reajuste há mais de cinco anos, e tem sido sobrecarregada ao longo da pandemia. "É bem importante a gente trabalhar isso porque precisam desse reajuste, precisamos trabalhar a questão de carreira deles, toda a parte de estrutura tanto do médico quanto do enfermeiro", disse.

Outra pauta que envolve a categoria é a taxa de insalubridade. De acordo com a vereadora, com a pandemia, o grau de preocupação quanto a isso é máximo : "Todos os trabalhadores deveriam estar ganhando 40% (porcentagem referente ao grau máximo) se for por essa lógica, mas a maioria ganha 20%, nós temos alguns hospitais como o da Restinga e Vila Nova que pagam 40% para todos os trabalhadores deles, mas não são todos os hospitais que fazem isso".

A questão da filantropia nos hospitais, que está ligada à isenção de impostos, também preocupa, além da atenção aos profissionais da saúde no pós-Covid, principalmente nas questões psicológicas.

Referente ao meio ambiente, o plano que mais entusiasma a vereadora é a construção de uma usina de geração de energia reciclável na Capital. "Se a gente conseguir convencer o prefeito de que realmente é bom, e eu acho que é a melhor opção, a gente consegue reutilizar, absorver de 90% a 95% dos resíduos, inclusive hospitalares".

Segundo a parlamentar, a usina possibilitaria parar de destinar lixo ao aterro de Minas do Leão, e transformaria os resíduos em energia. A apresentação do projeto às secretarias municipais ocorrerá nos próximos dias. Cláudia destaca ainda que o prefeito Sebastião Melo (MDB) entende a importância da energia renovável e estuda projeto de incentivo à colocação de placas solares residenciais.