Deputado Polo será vice da Unale para a Região Sul

Ex-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Ernani Polo (PP) tomou posse nesta quarta-feira (19), em Brasília, como vice-presidente para a Região Sul da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). O colegiado será presidido pelo deputado estadual Lídio Lopes (Patriotas-MS).

Polo representará no cargo os parlamentares do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná na diretoria da Unale, e terá o papel de conjugar pautas comuns dos três estados. Entre os temas que pretende destacar na gestão estão a conectividade e telefonia móvel, apoio às pessoas com deficiência, estímulo ao empreendedorismo e armazenagem de água para irrigação, com foco no enfrentamento à estiagem.