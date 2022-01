O nome do governador de São Paulo, João Doria, mesmo tendo vencido as prévias do PSDB, ainda gera discordâncias dentro do partido, e ainda não decolou nas pesquisas. O presidente nacional da sigla, Bruno Araújo, confirmou a pré-candidatura de Doria à presidência da República, mas disse que o protagonista das próximas eleições será o diálogo. Ele admite frente ampla pela terceira via contra a "polarização" de Lula e Bolsonaro.

Conjunto de entendimentos

De acordo com Bruno Araújo "é o caminho do PSDB tocar essa candidatura, que já é pública, mas nós confiamos que possa haver um conjunto de entendimentos que gere uma outra alternativa ao eleitorado brasileiro de ter uma configuração diferente do que está posto nas pesquisas, de um segundo turno entre Jair Bolsonaro e Lula", apontou o presidente tucano.

Pressões internas



As candidaturas de Doria e Simone Tebet têm enfrentado pressões de segmentos que defendem tanto a possibilidade de união dos dois em uma candidatura como o abandono de ambos à disputa. Com desempenho considerado fraco nas pesquisas de intenção de voto, os candidatos chegaram a se reunir no mês passado. No entanto, não há definição sobre eventual aliança.

Tebet ou Moro

O presidente do PSDB destacou ainda os nomes da senadora Simone Tebet (MS), candidata pelo MDB, e do ex-ministro Sérgio Moro, do Podemos. O líder tucano prevê que "essas possíveis conversas acontecerão apenas a partir de março, quando o processo eleitoral já estiver mais intenso".

Buscando entendimento

O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) disse que todo mundo está conversando. "Eles são atores e têm que buscar um caminho que seja o mais viável". Para o senador tucano, "pode ser qualquer um deles, o Doria, o Moro. Acho que todos têm que buscar a união. Doria, Simone (Tebet), Rodrigo Pacheco (presidente do Senado), todos devem conversar muito para buscar o entendimento e construir uma terceira via, ou a melhor via".

Segundo turno ganha

Na avaliação de Lucas, "todos sabem que quem chegar ao segundo turno, ganha a eleição". Na opinião do tucano, as conversas já estão passando da hora. "Já para a definição, abril é o prazo normal para as filiações. Precisa saber onde cada um vai ficar".

Brasil Unido

Na visão do deputado federal Daniel Trzeciak (PSDB-RS), "o PSDB perdeu a oportunidade, nas prévias do ano passado, de ter um candidato competitivo, que pudesse abraçar um projeto de Brasil Unido, que é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite". O tucano afirmou que Doria, escolhido na prévia, "tem uma rejeição muito grande e dificuldade de crescer positivamente nas pesquisas". O congressista acentuou, no entanto, que "o PSDB ainda tem tempo de reverter essa situação: "Se Doria não tiver viabilidade eleitoral, nós ainda temos tempo para reverter o quadro e sugerir outro nome".

País de todos

Trzeciak disse que fez campanha e trabalhou para que o candidato do PSDB fosse Leite, e concluiu: "Tenho a convicção que é o melhor nome para unir o Brasil, Eduardo tem mostrado isso no governo do Rio Grande do Sul, e tem capacidade de transformar o Brasil num país de todos e, não num país dividido, polarizado, que é o que estamos vivendo hoje".