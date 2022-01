Valdeci convida Leite para posse na presidência da AL

Prestes a assumir a presidência da Assembleia Legislativa - a posse está marcada para o dia 31 de janeiro -, o deputado estadual Valdeci Oliveira (PT) entregou ontem pessoalmente o convite para a solenidade ao governador Eduardo Leite (PSDB). "Farei um mandato republicano frente à presidência do Parlamento gaúcho, independentemente das questões partidárias. E nada me afastará disso", destacou o deputado, ex-prefeito de Santa Maria e líder do governo Tarso Genro (PT, 2011-2014).