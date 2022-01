O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) está otimista para a aprovação, ainda no primeiro semestre de 2022, de seu projeto de lei que prevê o 14º salário para aposentados e pensionistas. O projeto já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, e agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça. A obrigatoriedade de constar na proposta a origem do dinheiro para os gastos já foi negociada pelos parlamentares. Virá da contribuição sobre os lucros líquidos dos bancos.

Lucro do Banco do Brasil

Pompeo de Mattos argumenta que o Banco do Brasil, só no primeiro trimestre de 2021, obteve lucro de R$ 45 bilhões. E destaca: "Só no primeiro trimestre de 2021, o Banco do Brasil teve lucro com esses valores; em três meses, imagina em seis, nove, doze meses? Além do Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú, ou seja, duzentos e tantos bancos, dá para pagar a conta sem nenhum problema", argumenta o parlamentar.

Em três meses

O parlamentar calcula que "o valor é R$ 40 bilhões para um ano de 14º, ou seja, só em três meses o Banco Brasil teve mais lucro do que o valor a pagar para o 14º salário de todos os pensionistas e aposentados do Brasil no ano", argumenta.

Boas chances

Pompeo de Mattos acha que as chances do projeto ser aprovado são boas. O deputado acredita que o próprio presidente Jair Bolsonaro edite uma Medida Provisória a respeito. "Como ele fez com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que também era um projeto meu. No Fies, o Bolsonaro deu uma anistia ainda maior do que nós queríamos", disse.

Aposentado de fora

Na defesa do 14º salário, o deputado destaca que "na pandemia, foram 60 milhões de brasileiros que receberam entre R$ 3mil, R$ 4mil, R$ 5 mil ou R$ 6 mil. Quem recebeu menos, recebeu R$ 3 mil de auxílio emergencial. Só o aposentado que não recebeu nada".

Pagando a conta

O parlamentar lamenta que aposentados e pensionistas tenham pago a conta da família, recebendo em troca "o que o peixe faz no Rio Uruguai: nada". E argumenta: "Quem botou o pão na mesa, na maioria das casas, foi o aposentado, pois filho e neto ficaram sem renda, e o aposentado, mais uma vez, acabou pagando a conta".

Aprovação até maio

A expectativa de Pompeo é de que até maio o projeto tramite em todas as comissões da Câmara dos Deputados, e seja aprovado.