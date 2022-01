Fortunati confirma filiação ao União Brasil

O ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, se filiou ao partido União Brasil (UB), fusão do DEM e do PSL, para concorrer à Câmara dos Deputados nas eleições de outubro. Com a adesão, essa será a sexta sigla do político, que já passou pelo PT, PDT, PSB, PTB e Pros.

Segundo ele, pesou na decisão pelo União Brasil o fato de a legenda se transformar em "um partido de centro", com a migração de aliados do presidente Jair Bolsonaro para o PL.

"Nos 44 princípios apresentados pelo novo partido me sinto contemplado com as minhas preocupações e lutas históricas travadas pelo fortalecimento do Estado Democrático de Direito, liberdades individuais e coletivas, e políticas públicas voltadas para minorar as diferenças sociais existentes no País", destaca Fortunati.

De acordo com ele, o União Brasil lhe garantiu a possibilidade de continuar defendendo suas ideias e propostas, e ofereceu boa estrutura de campanha para a eleição a deputado federal. Fortunati, que já ocupou vaga na Câmara dos Deputados por duas vezes - pelo PT e PDT - afirma ter decidido retornar ao Congresso no final de 2020, quando não conseguiu concluir o mestrado em Ciência Política, que fazia em Portugal, decidindo utilizar sua "experiência de homem público para contribuir com o Estado e País na Câmara dos Deputados".

A última eleição disputada por Fortunati foi em 2020, quando concorreu à prefeitura de Porto Alegre, mas acabou se retirando da campanha a dias do pleito, devido ao indeferimento da candidatura do vice, André Cecchini (Patriota).