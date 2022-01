Ministro Onyx Lorenzoni testa positivo para covid pela segunda vez

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, informou, via redes sociais, que testou positivo para Covid-19. Em "live" com sua mulher, Denise Veberling, no Instagram, o ministro afirmou que recebeu o diagnóstico na noite de domingo (16) e que sente sintomas de uma "gripe forte, mas não mais do que isso".