Leite assina hoje novos convênios do Pavimenta

Segundo informações do governo do Estado, o governador Eduardo Leite assina nesta segunda-feira, em Pelotas, a partir das 19h, novos convênios do programa Pavimenta, que faz parte do programa Avançar do governo do Estado. A assinatura, que envolve municípios do sul do Estado, ocorrerá no Largo do Mercado Público, em Pelotas.

Os focos do Pavimenta são o aumento e a qualificação da infraestrutura rodoviária dos municípios gaúchos. O programa custeará obras de infraestrutura urbana, a partir de um modelo de decisão sobre a aplicação de recursos que valoriza um dos princípios do governo: a parceria com os municípios.

O evento ocorrerá logo após a chegada de Leite diretamente de São Paulo no voo inaugural da Gol ligando Guarulhos a Pelotas. O voo G3 1222 decolará de São Paulo às 15h45, com pouso previsto para as 17h45 na zona sul do Estado.

Em Pelotas, Leite, ao lado do gerente de Desenvolvimento da Gol, Ciro Andrade de Camargo, e da prefeita da cidade, Paula Mascarenhas, participará de ato alusivo ao voo inaugural, incluindo corte da fita.