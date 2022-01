Fórum Social Mundial temático é adiado para março

A comissão organizadora do VII Fórum Social Mundial da População Idosa, VI Fórum Social Mundial das Pessoas com Deficiência e Doenças Raras e IV Fórum Social Mundial da Criança e do Adolescente decidiu - em reunião virtual nesta quarta-feira - pelo adiamento do evento, que ocorreria entre 24 a 28 de janeiro, em Porto Alegre. A medida foi tomada a partir do avanço dos casos de Covid-19.

Os integrantes da comissão votaram por unanimidade pelo adiamento e propuseram nova data. Como o fórum faz parte do calendário comemorativo dos 250 anos da Capital, o grupo decidiu realizar o evento entre os dias 21 e 25 de março. Também ficou acertado que no dia 24 de janeiro ocorrerá uma live comemorativa ao Dia Nacional do Aposentado.

A comissão é composta por membros da sociedade civil e da prefeitura, por meio das secretarias municipais de Governança Local e Coordenação Política; Desenvolvimento Social; e Desenvolvimento Econômico e Turismo.