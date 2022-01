Bolsonaro minimiza Ômicron: 'Dizem até que seria um vírus vacinal'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) minimizou, nesta quarta-feira (12), os impactos da Ômicron no Brasil e sugeriu que variante é "bem-vinda". "[A] Ômicron, que já espalhou pelo mundo todo, como as próprias pessoas que entendem de verdade dizem: que ela tem uma capacidade de difundir muito grande, mas de letalidade muito pequena", disse Bolsonaro, em entrevista ao site Gazeta Brasil.

"Dizem até que seria um vírus vacinal. Deveriam até... Segundo algumas pessoas estudiosas e sérias -e não vinculadas a farmacêuticas -dizem que a Ômicron é bem-vinda e pode sim sinalizar o fim da pandemia".

óbito em Goiás O mandatário alegou ainda que a variante "não tem matado ninguém" e que o registro de, já confirmado como decorrência de infecção pela Ômicron, seria de uma pessoa que já tinha "problemas seríssimos". O paciente, de 68 anos, era hipertenso e tinha doença pulmonar obstrutiva crônica.

Bolsonaro disse ainda que determinou ao ministro Marcelo Queiroga (Saúde) a divulgação de casos de efeitos colaterais causados por imunizantes.

Apesar da fala de Bolsonaro, especialistas destacam que a Ômicron, embora aparentemente menos letal, traz riscos de nova sobrecarga aos sistemas de saúde. Os últimos dias no Brasil têm sido marcados por alta procura de testagem e por diversos registros de pessoas infectadas pela variante -mesmo vacinadas ou que tiveram Covid-19 anteriormente.

A hipótese de que a variante represente o declínio da pandemia é um dos cenários avaliados por epidemiologistas, mas não o único. Eles destacam que o vírus ainda pode sofrer muitas mutações, e não se sabe se elas tornarão a doença mais ou menos grave.

Até o momento, a expansão da Ômicron reina sobre as outras variantes por onde passa. Por causa da nova cepa, o mundo vem registrando números próximos a 2 milhões de casos por dia, quantidade muito superior à das ondas anteriores da doença.

Uma das explicações para a aparente menor letalidade da Ômicron é a atual alta cobertura vacinal.





Na entrevista desta quarta, o presidente voltou a criticar a imunização infantil, que deve começar ainda neste mês. O mandatário afirmou que "quase zero, um número muito pequeno" de crianças teria morrido de Covid-19 no Brasil. "E esse número pequeno ainda tinha o fato de criança com comorbidade".

300 crianças morreram pela doença Corrigido pela entrevistadora, que ressaltou que mais de, Bolsonaro manteve a oposição à imunização desse público. "Tudo bem, não vou questionar. Vamos partir do princípio que os números estão certos. Justifica a vacinação? Eu cobrei ontem do ministro Queiroga, da Saúde, a divulgação das pessoas com efeito colateral. Quantas pessoas estão tendo reações adversas no Brasil pós-vacina? Quantas pessoas estão morrendo também por outras causas que são creditadas à Covid?", questionou. "Trezentas e poucas crianças [mortas]... Lamento cada morte, ainda mais de criança, a gente sente muito mais, mas não justifica a vacinação pelos efeitos colaterais adversos que essas pessoas têm".

A declaração de Bolsonaro é questionada por cientistas, que destacam que as vacinas foram aprovadas por órgãos regulatórios em diversos países, entre eles a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e que elas são seguras e fundamentais para o controle da pandemia.