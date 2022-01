Câmara discutirá Plano Diretor de Porto Alegre em 2023, diz presidente Idenir Cecchim

Ex-líder do governo Sebastião Melo (MDB) na Câmara de Porto Alegre, o novo presidente da casa, Idenir Cecchim (MDB), acredita que a discussão sobre a revisão do Plano Diretor deve passar pelo Legislativo apenas em 2023. A revisão deveria ter ocorrido em 2020, mas foi postergada pelo então prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB).

Mesmo assim, Cecchim acredita que a casa deve votar projetos isolados que modificam as regras urbanísticas de regiões específicas da cidade. Foi o que aconteceu com a matéria que viabiliza um empreendimento imobiliário na Fazenda do Arado Velho e a que altera as regras de construção no Centro - ambas aprovadas em sessões extraordinárias.

Além disso, há propostas de alterações no Plano Diretor do 4º Distrito e da Orla do Guaíba. Este segundo permite a construção de duas torres em um terreno ao lado do Estádio Beira Rio, doado ao clube de futebol Internacional. A matéria chegou a entrar na pauta de uma sessão extraordinária da Câmara, mas, diante da manifestação contrária do público nas galerias, acabou não sendo votada.

Cecchim defende as duas proposições. "Precisamos liberar o desenvolvimento da cidade. Essas são regiões que não podem esperar de dois a três anos (de discussões do Plano Diretor)", afirma Cecchim.

Uma vez que projeta a discussão do Plano Diretor apenas para 2023, Idenir Cecchim acredita que o grande tema de 2022 - especialmente, no primeiro semestre - será o transporte público.

Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, o novo presidente da Câmara comenta ainda que as eleições deste ano podem atrapalhar o andamento dos trabalhos no Legislativo municipal, visto que vários vereadores pretendem concorrer no pleito.

Jornal do Comércio - Na revisão do Plano Diretor em 2010, a Câmara foi protagonista na discussão das mudanças: foram organizadas comissões especiais, palestras com especialistas, audiências públicas. Neste ano, as duas alterações feitas até agora - nas regras do Centro e da zona Sul, na Fazenda do Arado - foram aprovadas em sessões extraordinárias. O senhor pretende aprofundar a discussão na sua gestão?

Idenir Cecchim - O Plano Diretor ainda está sendo discutido nas entidades, no Conselho de Desenvolvimento Urbano... Existem etapas que precisam ser cumpridas. É lógico que a Câmara vai acompanhar isso, mas a grande discussão deve se dar no próximo ano e em 2024. Quanto às alterações que já foram feitas, houve audiências públicas tanto no caso da Fazendo do Arado quanto no caso do Centro e 4º Distrito. São coisas mais urgentes que precisam ser discutidas, votadas e aprovadas, porque a cidade não pode parar. Enquanto isso, o Plano Diretor está sendo discutido, mas o encaminhamento legislativo deve ocorrer em 2023.

JC - O debate tem acontecido em torno da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. O senhor pretende trazer o protagonismo dessa discussão de volta à Câmara?

Cecchim - A Câmara vai participar, sem dúvidas. No entanto, existe o tempo para entrar nessa discussão. Por enquanto, estamos mais acompanhando e dando sugestões. Tem muitos vereadores que participam. O processo ainda está na fase técnica da secretaria. A Câmara vai ter protagonismo, mas talvez não seja agora. No ano que vem, faremos uma comissão especial para que se discuta e aprove muitas das proposições que serão apresentadas. A Câmara tem um papel decisivo, não podemos ter pressa, ainda demora um pouco.

JC - A discussão pontual do Plano Diretor - um debate só para para a Fazenda Arado, outro para o Centro, outro para o 4º Distrito, outro para as torres do Inter - tem despertado preocupação entre especialistas, como arquitetos e urbanistas. Alegam que o objetivo do Plano Diretor é justamente planejar o desenvolvimento da cidade como um todo.

Cecchim - A Fazendo do Arado está sendo discutida há oito anos, teve até a participação do Judiciário. No Centro de Porto Alegre, estava sendo visto no dia-a-dia a necessidade da revitalização. O prefeito Melo encarou isso como uma demanda urgente, tanto que colocou o secretário de Planejamento e Assuntos estratégicos, Cezar Schirmer (MDB), um homem experiente, para comandar a revitalização e dar oportunidade para que os investidores coloquem recursos na região. Temos que aumentar a densidade populacional do Centro e decidir o que vamos fazer com o muro, se vai ser rebaixado, retirado, o que vai acontecer no Cais Mauá. O 4° distrito é um bairro que está próximo ao Centro, ao Moinhos de Vento, à saída da cidade, do aeroporto. Assim como o Centro, tem uma infraestrutura toda pronta, com a necessidade de arrumar apenas o pluvial (por conta das inundações). Há essa lista do patrimônio histórico que não é tombado e que fica no limbo. Precisamos definir o que é histórico e o que é velho, para que não seja mais embargado o desenvolvimento de nenhum lugar da cidade, principalmente desses bairros que estão prontos para as pessoas morarem. Temos que ajudar a acontecer. Precisamos liberar o desenvolvimento da cidade. Essas são regiões que não podem esperar de dois a três anos (de discussões do Plano Diretor).

JC - Quanto às torres do Inter, como o senhor pretende conduzir a discussão?

Cecchim - Não pode haver grenalização nessa discussão. As (medidas) mitigatórias que o Inter deverá dar serão estabelecidas no licenciamento da construção. A Câmara deve votar. Creio que o principal item é se será (um espaço) só comercial ou residencial também. Acho que tudo deve ser permitido, como deveria ter acontecido no Estaleiro, que já deveria estar pronto há alguns anos. Temos que discutir sem paixões, é um projeto para ser discutido com muita tranquilidade. Depois de estar apropriado do projeto, o vereador deverá votar sim ou não. Mas esse assunto não é tão complicado. As discussões já estão sendo feitas com o Inter, com os vereadores, através de audiência pública. Tem a questão das escolas de samba que estão ali, se vão ficar ou se terão um novo espaço. Mas, para a construção em si, a prefeitura tem uma secretaria especializada nisso, inclusive para acertar as compensações dadas pelo clube.

JC - Considerando que o Plano Diretor deve ficar para 2023, qual será o grande tema na Câmara em 2022, pelo menos neste primeiro semestre?

Cecchim - O tema do transporte coletivo não sai de pauta nunca. É um problema muito sério que a cidade tem. Já votamos algumas matérias a respeito disso, mas ainda não esgotamos o tema. Deveremos, pelo menos, tentar fazer com que haja um entendimento no setor de transporte, o que está muito difícil. Os interesses são grandes. Não podemos sufocar o passageiro cobrando mais, nem as empresas de transporte. Vamos estar atentos para ajudar a população.

JC - Quando o senhor fala nos interesses, está falando das empresas de ônibus, da Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP)?

Cecchim - São todos. Recentemente, por exemplo, tivemos a discussão do modal de lotações (cujo projeto não chegou a ser votado). Mas temos que discutir o transporte, como um todo. Inclusive, os aplicativos. Acredito que eles deveriam pagar mais impostos na cidade. A maioria dos automóveis que são locados para fazer esse serviço (de transporte por aplicativos) não estão emplacados em Porto Alegre, nem mesmo no Rio Grande do Sul. Todos nós gostamos dos aplicativos, eles vieram para ajudar a população. Mas temos que dar oportunidade para todos com igualdade, inclusive de fiscalização e de remuneração para a cidade.

JC - A Câmara já aprovou cortes nas isenções no transporte público, a privatização da Carris e, no momento, está discutindo a diminuição da tarifa de lotações. Na sua avaliação, depois disso, o próximo passo seria regulamentar os aplicativos?

Cecchim - Seria, ao menos, colocar na mesa o debate sobre esse tipo de transporte. Temos que ver se há alguma questão que se possa fazer em benefício do passageiro do ônibus. Os aplicativos são muito bons para a população, mas não podemos apenas mandar o lucro para a sede das empresas (no exterior). (Temos que analisar) se há uma maneira dessa prestação de serviço ser remunerada em benefício daqueles que não podem pagar e que não podem utilizar esse tipo de serviço. As pessoas precisam andar de ônibus, e precisamos pensar nessas pessoas. Temos que botar na mesa todos os tipos de transporte. Parece que os aplicativos não são públicos, mas eles prestam serviço na cidade, então precisamos achar uma maneira de contribuição.

JC - O projeto que altera as regras para o cálculo da tarifa de lotações, que pode reduzir em até R$ 1,00 a passagem nesse modal, não foi votado nas sessões extraordinárias da semana passada devido a pedido de vistas e diligência do vereador Mauro Pinheiro (PL). Tem previsão de quando esse projeto volta à pauta?

Cecchim - No início de fevereiro, o projeto já estaria em condições de ser aprovado, mas acontece que foram utilizados alguns recursos, como o pedido de diligências, que pode atrasar esse prazo. Mas, com certeza, isso voltará a ser assunto em fevereiro. Seria interessante votar essa matéria antes do aumento da passagem de ônibus (que acontece em fevereiro), visto que a tarifa de lotações está vinculada à dos ônibus. Mas a Câmara tem as suas datas, os seus prazos, o seu regimento, e nós temos que cumprir isso.

JC - Na sessão em que foi pedida a diligência, muitos vereadores reclamaram do adiamento da votação. Alguns parlamentares até acusaram Pinheiro de estar obstruindo os trabalhos para conseguir cargos no governo. Como o senhor avalia isso?

Cecchim - Se eu ainda fosse líder do governo, teria uma resposta. No entanto, como presidente da casa, preciso considerar a opinião de todos os vereadores, seja a favor ou contra. Nesse caso, não devo me manifestar, estava apenas presidindo a sessão.

JC - Estamos em ano eleitoral, quando vários vereadores resolvem se candidatar. Isso pode atrapalhar os trabalhos? O Legislativo teria que vencer as pautas no primeiro semestre?

Cecchim - Quase metade da Câmara será candidata. Realmente, isso pode atrapalhar. Mas vamos fazer o possível para realizar as votações nos primeiros dias da semana, para que os vereadores possam fazer as suas campanhas do final de semana. Se for necessário, não tenho dúvida que esticaremos as reuniões até o turno da noite, para que vencermos as pautas, para que se possa discutir com profundidade, para não deixarmos para depois só porque existe eleição. O ano é eleitoral só para as candidaturas, não para a administração pública.

JC - Sobre as eleições, o MDB gaúcho decidiu definir o candidato ao governo em uma prévia, que ocorrerá em fevereiro. A escolha desse método foi acertada?

Cecchim - Já houve outras prévias na história estadual do partido. Todas as vezes, teve mobilização em todo o Estado. Temos vários candidatos que podem entrar na disputa. Os que estão despontando são o (presidente estadual e deputado federal) Alceu Moreira, o (presidente da Assembleia Legislativa) Gabriel Souza, o (ex-vice-governador) José Paulo Cairoli e o próprio Cezar Schirmer. Até fevereiro, ainda dá tempo de haver um consenso. Senão vamos para as prévias com muita maturidade, e o que for vencedor deve ter o apoio daqueles que forem vencidos. O MDB já teve quatro governadores e certamente não vai parar por aí. Queremos um bom candidato para concorrer. Alguém que seja capaz de ganhar a eleição e fazer alianças. Ninguém ganha mais sozinho, o mundo mudou, os partidos políticos estão muito debilitados e precisamos dessas alianças.

JC - O senhor foi chefe de gabinete do ex-governador José Ivo Sartori, que é outro nome cotado para concorrer pelo MDB. O senhor vai apoiar o nome dele?

Cecchim - Sartori não precisa do meu apoio. Seria uma unanimidade. Com a sua humildade, que às vezes é até demais, ele não colocou seu nome à disposição (para concorrer). Acredito que ele quer ajudar uma nova liderança a despontar aqui no Rio Grande do Sul. Desses que eu citei, todos têm qualidades, com perfis diferentes. O Alceu Moreira é um grande presidente. O Gabriel, um grande presidente da Assembleia. O Marco Alba foi um grande prefeito em Gravataí. O Cairoli, com o trabalho que fez como vice do Sartori, está muito preparado. Vamos olhar agora qual tem mais condições de fazer alianças. Nós estamos ouvindo ainda, fazendo muitas reuniões, e vamos escolher entre os candidatos, podendo decidir até depois das prévias.