Governo Melo teve seis mudanças no primeiro ano

Em março, o deputado estadual suplente Rodrigo Lorenzoni (DEM) assumiu a pasta de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Antes, o cargo era ocupado pelo vice Ricardo Gomes (DEM). Filho do ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni (DEM), Rodrigo passou pela Assembleia e pela Secretaria Estadual de Turismo. O procurador municipal César Emílio Sulzbach assumiu a Secretaria Extraordinária de Combate ao Coronavírus em 1º de março, no lugar do também procurador Renato Ramalho, que deixou o cargo depois de passar em um concurso em seu estado natal, Pernambuco.

Em setembro, Luiz Carlos Pinto foi nomeado no lugar do engenheiro mecânico Fernando Mattos para o comando do Gabinete de Inovação. Pinto é professor da Escola de Engenharia da Ufrgs.

As mudanças mais recentes foram nas pastas de Esporte e de Mobilidade Urbana. Na primeira, Débora Rios Garcia assumiu na semana passada, no lugar de Antonio Carlos Pereira, o Kiko. Débora dirigia a diretoria de Juventude. Na pasta de Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Záchia (MDB) deixou o cargo para ser diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias. O sucessor ainda não foi escolhido.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), terminou o primeiro ano de governo com seis substituições no primeiro escalão. Houve mudanças nos gabinetes da Inovação e Comunicação (ambos com status de secretaria); na pasta de Desenvolvimento Econômico e Turismo; na Secretaria Extraordinária de Combate ao Coronavírus; na Secretaria de Mobilidade Urbana; e na Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.

Primeiro escalão do prefeito Sebastião Melo

Pastas que tiveram alteração:

Secretaria de Esportes (Lazer e Juventude)

Débora Rios Garcia

Filha do ex-vereador Professor Garcia, Débora é formada em Educação Física pelo IPA, com mestrado em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora na Unisinos. É membro do Conselho Federal de Educação Física e presidente da Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional. Ela comandava a diretoria de Juventude na pasta dos Esportes.

Secretaria de Mobilidade Urbana

O substituto de Luiz Fernando Záchia ainda não foi escolhido.

Gabinete de Inovação

Luiz Carlos Pinto da Silva Filho

Luiz Carlos Pinto assumiu o gabinete com status de secretaria em 2 de setembro, no lugar do engenheiro mecânico Fernando Mattos. O novo secretário é diretor da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), coordenador do Pacto Alegre e presidente do Conselho de Administração da Procempa. Sua indicação foi avalizada pela Ufrgs, Pucrs e Unisinos.

Gabinete de Comunicação

Luiz Otávio Prates

Luiz Otávio Prates assumiu o gabinete com status de secretaria em 1 de julho, no lugar do jornalista Flávio Dutra, que deixou a pasta por motivos pessoais. Antes de assumir a pasta da Comunicação, Prates atuava como chefe de gabinete da Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos, comandada por Cezar Schirmer (MDB). O novo secretário de Comunicação já havia coordenado a comunicação da Secretaria de Segurança Pública do Estado e da prefeitura de Santa Maria – durante a gestão Schirmer.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo: Ricardo Gomes,

Rodrigo Lorenzoni (DEM)

O deputado estadual suplente Rodrigo Lorenzoni assumiu a pasta de Desenvolvimento Econômico e Turismo em 24 de março. Antes, o cargo era ocupado pelo vice-prefeito Ricardo Gomes (DEM). Lorenzoni é filho do ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni (DEM). Assim como o pai, é médico-veterinário.

Secretaria Extraordinária de Combate ao Coronavírus

César Emílio Sulzbach

O procurador municipal César Emílio Sulzbach assumiu a pasta de Combate ao Coronavírus em 1 de março, no lugar do também procurador Renato Ramalho, que deixou o cargo depois de passar em um concurso em seu estado natal, Pernambuco.

Demais pastas:

Secretaria da Fazenda

Rodrigo Sartori Fantinel

Rodrigo Fantinel, auditor fiscal da Receita Municipal de Porto Alegre há 18 anos, Mestre em Economia e graduado em Ciências Atuariais, foi professor universitário nas áreas de gestão, finanças, previdenciária e tributária, superintendente da Receita Municipal (2008-2014) e presidente do Conselho Fiscal do Previmpa. Na prefeitura, atuou desde 2017 como diretor de Arrecadação e Cobrança da Receita Municipal.

Secretaria de Segurança

Mário Ikeda (PRTB)

O coronel da reserva Mário Ikeda foi comandante-geral da Brigada Militar (2018-2019) e comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar, em Canoas. Gerenciou o Centro Integrado de Comando e Controle Regional durante a Copa do Mundo de 2014 e esteve no Comando de Policiamento da Capital (CPC) entre 2015 e 2017. É bacharel em Ciências Militares e pós-graduado em Políticas e Gestão de Segurança Pública.

Administração e Patrimônio

André Barbosa (SDD)

André Barbosa, advogado com pós-graduação em Direito Eleitoral, foi assessor na Assembleia Legislativa (2000-2004), procurador-chefe de gabinete da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre (2005-2006) e assessor jurídico da Secretaria de Acessibilidade e Inclusão Social da Capital (2007). Também atuou como secretário-adjunto de Inovação e Tecnologia (2014) diretor jurídico do Conselho Regional de Medicina do RS.

Secretaria de Serviços Urbanos

Marcos Felipi Garcia

Marcos Garcia, formado em Direito, é o secretário mais jovem, com 28 anos. Pós-graduado em Gestão Pública e Direito Administrativo e em Segurança Pública, atuou como chefe da Seção de Assuntos Municipais da Casa Civil no governo de José Ivo Sartori e como assessor jurídico da bancada do Cidadania na Assembleia Legislativa.

Secretaria de Governança Local e Coordenação Política

Cássio Trogildo (PTB)

Cassio Trogildo, formado em Administração, foi secretário municipal de Obras (2011) de Porto Alegre, e elegeu-se vereador da Capital em 2012, pelo PTB. Reeleito ao cargo em 2016, presidiu a Câmara Municipal de Vereadores por dois anos (2016 e 2017). Nas últimas eleições municipais, em 2019, não disputou a reeleição.

Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos

Cezar Schirmer (MDB)

Cezar Schirmer, ex-prefeito de Santa Maria e ex-secretário estadual de Segurança, é formado em Direito e foi professor universitário. Começou a carreira política como vereador em Santa Maria (1972) e foi deputado estadual por cinco mandatos e deputado federal em três ocasiões. Foi ainda prefeito de Santa Maria (2008-2016). Em 2016 assumiu ainda a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Em 2020, elegeu-se vereador de Porto Alegre.

Secretaria de Parcerias

Ana Maria Pellini

Ana Pellini, integrante do quadro de carreira do Estado, é graduada em Ciências Contábeis e professora universitária do curso na Ufrgs, desde 1977. Mestre em Administração Pública, é auditora da Secretaria da Fazenda desde 1980. Foi diretora geral do Tribunal de Justiça e da Secretaria de Segurança Pública. Foi ainda diretora-presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), secretária estadual de Meio Ambiente no governo de José Ivo Sartori e secretária-executiva do Ministério da Cidadania da gestão de Jair Bolsonaro.

Secretaria de Desenvolvimento Social

Léo Voigt

Léo Voigt, licenciado e bacharel em Sociologia, Mestre em Ciência Política, professor universitário e executivo de organizações públicas e privadas na área de proteção social. É especialista em terceiro setor e responsabilidade social empresarial, políticas públicas e defesa de direitos e inclusão de populações vulneráveis. Foi Presidente da Cruz Vermelha no RS, diretor da Fundação Mauricio Sirotsky e do Instituto Vonpar, presidente do GIFE e diretor-presidente da Cooperativa Mãos Verdes e da Fundação Gerações. É consultor do Escritório da UNESCO no Brasil.

Secretaria da Saúde

Mauro Sparta (PP)

Mauro Sparta, cirurgião plástico e mastologista, conselheiro da Amrigs, do Cremers e do Simers, atuava como diretor clínico da UPA Moacyr Scliar, na Capital. Foi diretor do Grupo Hospitalar Conceição, presidente da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, diretor Médico e Clínico do HPS de Canoas e superintendente do Hospital Parque Belém. Foi deputado estadual (2009-2010), secretário estadual do Meio Ambiente(2005- 2006), chefe da Casa Civil Adjunto do Estado (2004), vice- prefeito de Passo Fundo (1997-2004) e secretário municipal de Saúde Passo Fundo (1997).

Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade

Germano Bremm

Germano Bremm, atual secretário do Meio Ambiente e da Sustentabilidade de Porto Alegre, é advogado, especialista em Direito Público, com ênfase em Direito Urbanístico, Direito Ambiental e Direito Imobiliário. Atua ainda como presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM) e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental (CMDUA), em Porto Alegre.

Secretaria de Transparência e Controladoria

Gustavo Ferenci (MDB)

Gustavo Ferenci, jornalista, atua na elaboração de políticas públicas de transparência e dados abertos. Foi Chefe de gabinete da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo na gestão de José Ivo Sartori. Antes de assunir a Secretaria, coordenava a Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa. Na campanha eleitoral de Melo foi coordenador do Plano de Governo.

Secretaria da Educação

Janaina Audino

Janaina Audino, pedagoga, especialista em Gestão Escolar, Mestre em Gestão Educacional e Doutora em Educação. Trabalhou na Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul, na Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho e no Instituto Jama. Com mais de 15 anos de experiência na área, atua como consultora na área.

Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária

André Machado (PP)

André Machado, jornalista e master em Gestão de Empresas de Comunicação, por 25 anos atuou nos grupos RBS e Bandeirantes. Foi professor do curso de Jornalismo da Unisinos. Em 2020, foi Superintendente de Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa. É o primeiro suplente da bancada do Progressistas na Câmara Municipal de Porto Alegre.

Secretaria de Obras e Infraestrutura

Pablo Mendes Ribeiro (MDB)

Pablo Mendes Ribeiro, bacharel em Direito e ex-vereador de Porto Alegre (2017-2020), foi vereador suplente na legislatura anterior, tendo assumido o cargo em 2015 e 2016. Foi gerente de Fiscalização do Transporte Urbano do Distrito Federal, secretário-adjunto de Turismo e da Indústria e Comércio de Porto Alegre e articulista político do MDB nacional. Atualmente, é filiado ao DEM.

Secretaria da Cultura

Gunter Axt

Gunter Axt, historiador, 51 anos, mestre em História na Ufrgs e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP). Atuou como gestor cultural em patrimônio em diversos órgãos e instituições públicas, como Assembleia Legislativa e Judiciário e Ministério Público do RS. Entre 2006 e 2008, integrou a curadoria do seminário internacional Fronteiras do Pensamento. Clovis André Silva da Silva será secretário-adjunto de Cultura, 44 anos, tem trabalhos reconhecidos e serviços prestados nas seguintes áreas: da Gestão Pública, das Políticas Culturais e da Cidadania.

Procuradoria-Geral do Município (PGM)

Roberto Silva da Rocha

Roberto Silva da Rocha, advogado, com 42 anos. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) em 1999, com especialização em Direito Civil e mestrado em Direito Privado. Procurador de carreira de Porto Alegre desde 2009. Foi Procurador-Geral substituto e Procurador-Geral adjunto de Porto Alegre na área de Domínio Público, Patrimônio Histórico, Urbanismo e Meio Ambiente (2017). É professor de Direito em Pós-Graduação do Centro Universitário Ritter dos Reis.