Votação sobre redução da tarifa de lotações é adiada

Apesar de o projeto que permite a redução da tarifa das lotações ser um dos mais aguardados na sessão extraordinária desta quarta-feira (5), na Câmara Municipal de Porto Alegre, a matéria não chegou a ser votada. O adiamento ocorreu devido a um pedido de diligências feito pelo vereador Mauro Pinheiro (PL) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Isso gerou reclamações tanto da oposição quanto da base governista - que acusaram o vereador de obstruir os trabalhos para conseguir cargos na prefeitura.

Hoje, a tarifa das lotações é vinculada à dos ônibus, sendo entre 1,4 e 1,5 vezes mais cara. O projeto da prefeitura altera esse indexador, tornando a tarifa dos lotações 1,2 vezes mais cara que a dos ônibus.

Pela lei atual, o preço mínimo dos lotações deve ser entre 40% e 50% mais elevado do que as passagens de ônibus. A proposta do Paço Municipal estipula que o valor mínimo seja 20% maior que a passagem de ônibus.

A passagem dos lotações está custando R$ 7,00 (45,8% mais cara que a tarifa de ônibus). Com a nova regra, poderia ser reduzida para até R$ 6,04 - uma diminuição de quase R$ 1,00. A tarifa de ônibus custa R$ 4,80.

Apesar de a proposta ter o apoio da base governista e da oposição, a votação foi barrada devido a um pedido de esclarecimentos de Pinheiro. No início da sessão, os vereadores realizaram uma reunião da comissão conjunta, que ocorre quando todas as comissões da casa se reúnem ao mesmo tempo, para agilizar a tramitação de uma matéria (caso contrário, a matéria teria que passar por cada uma das comissões separadamente). Foi nessa etapa que o vereador - membro da CCJ - fez a sua solicitação. "Estou fazendo um pedido de diligências sobre esse projeto, pelo debate que tanto eu quanto o vereador Mauro Zacher (PDT) fizemos nesta terça, com a preocupação com o impacto financeiro que pode ser causado no contrato entre prefeitura e transporte público, o que pode trazer um dano muito grande à população", requereu Pinheiro, que acompanhava a sessão virtualmente.

Na sessão extraordinária desta terça-feira (4), a votação do projeto já havia sido postergada por 24 horas, devido a um pedido de vistas do vereador. Com o pedido de diligências, a votação ficou impossibilitada também nesta quarta.

A interrupção da votação fez com que vários vereadores subissem à tribuna para criticar o adiamento. Lourdes Sprenger (MDB) acusou Mauro Pinheiro de estar obstruindo os trabalhos, em uma tentativa de pressionar a prefeitura para conseguir cargos na administração municipal.

"Essa guinada para não ser votarmos o projeto hoje é para quem está fora da Câmara não entender o que está acontecendo O que é voz corrente é que há interesse na liderança do governo e mais quatro cargos na administração municipal. É decepcionante fazer parte de um plenário, onde temos que conviver com esses interesses", disparou Lourdes.

Pinheiro negou as acusações. "Vereadora Lourdes, se a senhora quer ser líder do governo, bom proveito. Eu nunca pedi ao prefeito Sebastião Melo (MDB) por esse cargo. Meu nome não está à disposição para isso. Não estou brigando por liderança. Sou um vereador independente e continuarei assim até que eu decida diferente", disse Pinheiro - acrescentando que, como o governo não o chamou para explicar a proposta, não tinha "clareza" sobre sua posição em relação à matéria.

A líder do governo em exercício, Comandante Nádia (DEM), lamentou a suspensão da votação. Ela pediu que o projeto fosse votado ainda em janeiro, porque, em fevereiro, o governo deve discutir com as empresas de ônibus o aumento da tarifa - o que está relacionado ao preço das lotações.

Cassiá Carpes (PP) - que foi o relator do texto na comissão conjunta - propôs mudanças no regimento interno para evitar a obstrução dos trabalhos. "Não podem dois ou três vereadores, de casa, remotamente, fazerem a Câmara Municipal parar."