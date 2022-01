Serviço 156 da Prefeitura de Porto Alegre terá atendimento por Whatstapp

A prefeitura de Porto Alegre lança, através da Secretaria de Transparência (SMTC), mais um canal de atendimento para informações relacionadas aos serviços públicos municipais. Além do atendimento telefônico pelo 156, o site 156Web, o aplicativo 156 POA, e o e-mail [email protected] , agora o porto-alegrense pode contar com o WhatsApp do serviço do 156.

O Whatsapp (51) 3433-0156, nesta primeira fase, realiza o atendimento via Chatbot, um software capaz de redirecionar o cidadão para as informações requeridas via opções de menu digitáveis.

Na segunda fase do projeto, a SMTC pretende implantar uma opção de atendimento humano, para registro de protocolos para pedidos de serviços públicos como poda de árvore, falta d'água e fechamento de buraco de rua.