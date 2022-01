Deputado Gabriel Souza assume comando do governo gaúcho

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gabriel Souza (MDB), assume na manhã desta quarta-feira (5) o cargo de governador em exercício do Rio Grande do Sul.

O parlamentar emedebista ficará até sexta-feira (7) à frente do Palácio Piratini, substituindo o titular do Executivo estadual, Eduardo Leite (PSDB), que está de férias. O governador iniciou seu período de descanso em 26 de dezembro. Ele chegou a ser substituído pelo vice-governador, Delegado Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), primeiro na linha sucessória do governo gaúcho. Mas no momento, ele está licenciado.

A transmissão de cargo acontece às 11h45min, no gabinete do governador no Palácio Piratini.

Antes disso, às 11h, a vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputada estadual Kelly Moraes (PTB), assume interinamente a presidência do Parlamento gaúcho.