Crédito de R$ 45 milhões é aprovado para saneamento em Porto Alegre

Na primeira sessão comandada pelo novo presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Idenir Cecchim (MDB), os vereadores autorizaram ontem a prefeitura a contratar um empréstimo de até R$ 45 milhões com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). A contratação da operação de crédito foi aprovada em uma sessão extraordinária convocada pelo prefeito Sebastião Melo (MDB), na qual também foram aprovados outros dois projetos. Está prevista nova sessão extraordinária nesta quarta-feira (5), a partir das 14h30min.

O empréstimo no BRDE deve ocorrer através do Programa Avançar Cidades - Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional. Os recursos devem financiar obras de macro e microdrenagem na região do Loteamento Túnel Verde, previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico da Bacia do Arroio Guabiroba e no dique da Bacia do Arroio do Salso.

Conforme o Executivo, as ações de drenagem são preponderantes para viabilizar a regularização do loteamento. Além disso, as obras buscam sanar os recorrentes alagamentos enfrentados pela população do local. Conforme estimativas do Paço Municipal, cerca de 2 mil habitantes da região serão beneficiados.

Durante a sessão extraordinária, os parlamentares da Capital também aprovaram outras duas matérias. Uma delas, proposta pelo Executivo municipal, cria o cargo de Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no quadro da administração municipal, além de alterar a descrição do cargo de Analista de Tecnologia da Informação.

O outro texto, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, extingue sete cargos em comissão (CCs) de Assessor Jornalista e cria sete cargos em comissão de Assessor Parlamentar de Plenário.

Na sessão extraordinária desta quarta-feira, dois projetos estão na pauta. Um deles é a proposta da prefeitura que permite a redução dos valores tarifários do serviço de transporte seletivo por lotação.

A proposta altera o fator de indexação entre a tarifa do ônibus e do lotação, reduzindo a proporção, que atualmente fica entre 40% e 50%, para uma proporcionalidade mínima de 20%. O percentual de reajuste será solicitado pelos permissionários de lotação e avaliado pelo Executivo. O reajuste poderá ser anual e, preferencialmente, de forma simultânea ao reajuste do transporte coletivo por ônibus. A tarifa será única para todos os lotações.