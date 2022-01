Famurs promove reunião para discutir os efeitos da estiagem

O presidente da Famurs e prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto (PP), convoca os 497 prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul para um debate que visa buscar soluções rápidas para os municípios atingidos pela estiagem. A reunião será realizada na próxima segunda-feira, no auditório da Famurs, em Porto Alegre, a partir das 9h. A orientação da entidade é que os presidentes das associações regionais e as entidades participem de forma presencial e os prefeitos de forma virtual.

Temas como zoneamento agrícola, dívidas da agricultura, liberação de recursos, linhas de créditos, licenciamento ambiental e detalhes do Avançar na Agricultura serão debatidos. Participam da mobilização prefeitos e prefeitas, Secretaria da Agricultura, Ministério da Agricultura, Senadores, Deputados Federais, Superintendência da Agricultura, Emater, Defesa Civil, Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, Fetag, Federasul, Farsul, Fecoagro, Consema e associação de produtores.

Eduardo Bonotto decretou ontem situação de emergência no município de São Borja em razão da estiagem. A falta d'água preocupa a administração municipal, tanto em relação ao dano humano, como no que diz respeito a Agricultura e Pecuária no município.

"Hoje a estiagem é a nossa maior preocupação. Estamos colocando toda a equipe técnica da Famurs à disposição dos municípios atingidos pela seca. Vamos também elaborar um documento relatando a preocupação dos municípios com este grave cenário provocado pela seca. Temos que agilizar o reconhecimento e homologação dos decretos e encaminhar recursos para atendimento para as famílias. Por isso aqui na Famurs temos que orientar os gestores de forma permanente. Temos a preocupação com a necessidade de cestas básicas, com os recursos para o transporte de água, o deslocamento dos caminhões pipa e os investimentos para a perfuração dos poços", destaca o presidente da entidade municipalista.

Conforme a área técnica de agricultura da Famurs, mais de 50 municípios relataram, através de sua área técnica perdas agropecuárias no milho, como na evolução do desenvolvimento da soja, também no fumo, hortaliças, bem como redução na produtividade da bacia leiteira.

"O encontro busca estabelecer um cronograma de ações para o enfrentamento da estiagem e conheceram a sala de situação do órgão. A medida tem o objetivo de mobilizar diversas ações que possam mitigar os efeitos da seca nas atividades econômicas e cadeias produtivas da agricultura gaúcha", ressalta o coordenador-geral da Famurs, Salmo Dias de Oliveira.