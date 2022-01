Mesa Diretora toma possa no Legislativo da Capital

A nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Porto Alegre tomou posse, nesta segunda-feira (3) à tarde, no Plenário Otávio Rocha, sob o comando do novo presidente, o vereador Idenir Cecchim (MDB). Ele dividirá os trabalhos administrativos com os vereadores Giovane Byl (PTB), como o vice-presidente, e Mari Pimentel (Novo), como 2ª vice-presidente. E ainda com os vereadores, Mônica Leal (PP), 1ª secretária; Comandante Nádia (DEM), 2ª secretária; Alexandre Bobadra (PSL), 3º secretário, e Matheus Gomes (PSOL), 4º secretário.

A cerimônia especial contou com presença de autoridades dos demais Poderes, como o prefeito Sebastião Melo (MDB), o chefe da Casa Civil do Estado, secretário Artur Lemos (PSDB) - representando o governador Eduardo Leite (PSDB) -, o deputado e também presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, e o deputado federal e presidente do MDB, Alceu Moreira; juntamente com demais autoridades do Judiciário e representantes de setores econômicos e empresariais do município.

Também foram formalmente empossadas as comissões especiais e a representativa na Câmara, já pelo novo presidente.

No discurso de posse, Idenir Cecchim contou com a presença dos seus familiares, e disse que terá uma gestão de diálogo, de democracia interna, mas também, de tomada de decisões. Cecchim foi líder do governo no ano legislativo passado. Ele disse que aposta em uma maior participação presencial de parlamentares neste ano. "Vamos festejar os 250 anos de Porto Alegre, com muito trabalho", afirmou. O vereador está no seu quarto mandato no Legislativo da Capital.

O vereador Márcio Bins Ely (PDT), que deixou a presidência da casa legislativa, se mostrou satisfeito com o trabalho realizado em 2021. "Apesar de termos vivido um momento difícil da pandemia, no ano passado, conseguimos um ano de muita produtividade", relembrou. Diante do exposto, o vereador falou sobre o saldo positivo na aprovação dos projetos, sendo que 100% das propostas encaminhadas pela prefeitura foram apreciadas positivamente pelos parlamentares, além das 60 frentes parlamentares, e ainda, os R$ 8 milhões devolvidos ao Executivo para as ações de combate à Covid-19.

O prefeito Melo celebrou o trabalho do parlamentares em aprovar os projetos encaminhados pelo seu governo e citou alguns, como a desestatização da Carris, a mudança na legislação dos cobradores de ônibus e o cancelamento do aumento do IPTU.