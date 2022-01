Deputados comemoram redução do ICMS

O ano de 2022 iniciou com a redução das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o que repercutiu entre as lideranças políticas do Rio Grande do Sul. As alíquotas foram elevadas em 2015, durante a gestão do ex-governador José Ivo Sartori (MDB), e prorrogadas em 2018 e 2020. Na última manutenção do ICMS, os deputados estaduais da base aliada do governo Eduardo Leite (PSDB) precisaram do apoio da bancada do PT para prorrogar por mais um ano as alíquotas majoradas.

O líder do governo, deputado estadual Frederico Antunes (PP), usou as redes sociais para se manifestar sobre o tema. Em sua conta no Facebook, ele comemorou a diminuição da carga tributária no primeiro dia deste ano.

"A partir de hoje, 1º de janeiro de 2022, a alíquota de ICMS sobre telecomunicações, energia e combustíveis vai passar de 30% para 25%, o que representa economia para o consumidor final. Além disso, a alíquota básica também será reduzida de 17,5% para 17%", resumiu Antunes.

Ele disse ainda que, "nos combustíveis, por exemplo, a estimativa é que a gasolina que custa, em média, R$ 6,89, no Rio Grande do Sul, passaria para R$6,45". O Palácio Piratini tem a expectativa que o preço nas bombas de gasolina diminua até R$ 0,44.

Ainda no primeiro dia do ano, o presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza (MDB), também usou as redes sociais para comentar o tema. "O Rio Grande do Sul ingressa em 2022 com queda das alíquotas de ICMS. A carga tributária diminui pelo segundo ano consecutivo para os gaúchos", lembrou Souza, em uma publicação no Twitter.

Ele se referia à votação de 22 de dezembro de 2022, quando os deputados estaduais aprovaram, com 28 votos favoráveis e 25 contrários, a vigência por mais um ano das alíquotas sobre combustíveis, energia e telecomunicações. Isso que fez com que o ICMS para essas áreas se mantivesse em 30% até 31 de dezembro de 2021. Entretanto, na mesma votação, a alíquota básica de ICMS diminuiu de 18% para 17,5%.

Nessa ocasião, a bancada do PT foi crucial para a aprovação. Quando o governo percebeu que a própria base aliada não garantiria os votos necessários para a prorrogação, fez um acordo com a bancada petista - que concordou em votar a favor da medida se a prorrogação valesse apenas até o fim de 2021; e se o governo reservasse R$ 1,5 bilhão para a compra de vacinas contra Covid-19, caso fosse necessário.

As alíquotas subiram em setembro de 2015, durante a gestão Sartori. Naquela ocasião, a alíquota básica foi elevada de 17% para 18%, e as nominais subiram até cinco pontos percentuais. Por exemplo, serviços de TV a cabo, combustíveis, energia elétrica e telecomunicações passaram de 25% para 30%; refrigerantes, de 18% para 20%. Esse patamar deveria vigorar até 31 de dezembro de 2018.

Em 2018, quando Eduardo Leite (PSDB) derrotou Sartori no segundo turno das eleições, pediu que Sartori enviasse um projeto antes do final do ano, garantindo a manutenção das alíquotas majoradas até o final de 2020. A prorrogação do ICMS foi a primeira vitória de Leite na Assembleia Legislativa, antes mesmo de assumir o governo (o que ocorreu em 1 de janeiro de 2019).