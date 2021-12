Deputados instalaram nove comissões temporárias em 2021

Além das comissões permanentes da Assembleia Legislativa, que trabalham em todas as legislaturas, os deputados estaduais instalaram nove comissões temporárias em 2021. Foram quatro comissões de representação externa, quatro comissões especiais e uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou o aumento abusivo de medicamentos e insumos médicos durante a pandemia de Covid-19.

O proponente da CPI foi o deputado Thiago Duarte (DEM). A solicitação foi feita depois de latos de aumentos de mais de 1.000% no preço de medicamentos utilizados para entubar pacientes com quadros graves de Covid. O colegiado investigou o tema ao longo de 120 dias.

A pandemia também foi tema das comissões de representação externa, como a que foi solicitada pelo deputado Pepe Vargas (PT), para acompanhar o planejamento e execução das ações para a imunização contra o coronavírus, no início do processo de vacinação.

Também foi instalada a Comissão de Representação Externa para a Implantação do Plano de Modernização das Carreiras da Brigada Militar, coordenada por Luiz Marenco (PDT). As comissões de representação externa trabalham ao longo de 30 dias.

Quanto às comissões especiais, que também duram 120 dias, as contas públicas foram um tema recorrente. O líder do governo, Frederico Antunes (PP), coordenou a comissão que acompanhou o processo de adesão do Rio Grande do Sul ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Luiz Fernando Mainardi (PT) instalou a que tratou da crise das finanças e reforma tributária.